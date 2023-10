Al joven asesinado en la "cuadra narco" lo despidieron con más tiros

Juan Federico

“Cuando a mi hermano lo mataron, ese mismo día, en la mesa de la cocina de casa, me pusieron cinco pistolas para que yo me vengara. Pero no quise. Las armas están y cualquiera las consigue”.

Ocurrió hace una década en ese límite no escrito que separa a los barrios Hipólito Yrigoyen y Marqués Anexo, en las profundidades de la "otra" Córdoba.

En la noche del 22 de abril de 2013 a Leandro Narváez (16) lo mataron de tres balazos por la espalda. Horas después, uno de sus hermanos recibía la propuesta de vengar por su cuenta aquel crimen.

Desde entonces, la espiral de violencia que nace ante cada asesinato no paró de reproducirse. La muerte a los tiros, en contextos de violencia barrial, que no es otra cosa que un denso combo de armas clandestinas, drogas ilícitas, territorios tomados y una juventud a la deriva, ha ido adquiriendo un código propio.

Una dinámica perversa que este miércoles se repitió en la ciudad de Córdoba. Ocurrió en barrio Quintas de San Jorge, a pasos de la llamada "cuadra narco", donde el lunes último Facundo Ezequiel Belén (20) murió alcanzado por un balazo nueve milímetros que ingresó por su frente. El crimen se produjo en medio de una alevosa balacera que se desplegó en Río Pasaje, a menos de 50 metros de una base policial, en un sector donde la droga se ofrece de manera multiplicada. Dos grupos dirimieron a balazos limpios, a la vista de todos, aquellas disputas inconfesables.

Entre el martes a la noche y la mañana del miércoles se desarrolló en su casa el velatorio de Belén. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de investigar el asesinato, obligó a la Policía a realizar un exhaustivo despliegue preventivo. Grupos de la Guardia de Infantería, más el apoyo de las patrullas de calle, diagramaron un perímetro en medio del sepelio.

No sólo porque el Servicio Penitenciario llevó a tres familiares de la víctima a darle el último adiós, sino porque desde el mismo lunes a la tarde no dejaron de proliferar las amenazas de venganza. Tres casas ubicadas en la "cuadra narco" y sus inmediaciones fueron marcadas como posibles blancos de ataques incendiarios. Por las redes sociales, proliferaron de manera explícita las promesas de más tiros y ataques.

Cuando el cajón de Belén fue cerrado para el último viaje hacia el cementerio, al filo de las 15, los balazos hacia el cielo volvieron a sentirse.

Se trata de un ritual "tumbero" cada vez más extendido en los barrios de Córdoba. Cuando el féretro es cerrado, se efectúan tiros al aire. Se busca dar una doble señal: una despedida a alguien que murió "en su ley" y un mensaje hacia alguien más (una banda rival de la misma zona que puede estar detrás del homicidio o hacia la Policía si falleció en un enfrentamiento con los uniformados).

Signos de degradación social. O de naturalización de la violencia, que es lo mismo. Una forma más de exteriorizar una agresión siempre latente y materializada en armas, muchas armas, en poder de cada vez más chicos.

También volaron algunos piedrazos contra los policías apostados, pero por ahora las promesas incendiarias no se cumplieron.

Es cierto que los apuntados no están allí. En un hospital, con dos balazos en el estómago, aún lucha por su vida el segundo herido en la fenomenal balacera, Roberto Ramón "Michi" Vega (64). Es el dueño de la casa en cuya vereda cayó muerto Belén. Para los investigadores de Homicidios, se trata de un personaje clave en toda esta historia criminal. El fiscal Godoy ya lo imputó por el presunto delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Y, al mismo tiempo, libró varias órdenes de capturas más, algunas de ellas en contra de familiares de Vega. Personas que por ahora continúan prófugas.

La contundencia de los videos registrados por los vecinos, durante la balacera, es clave para desentrañar toda esta historia. Las imágenes que fueron reveladas por Cadena 3 son una pieza fundamental de la investigación. Sabuesos policiales que tienen demasiado barro acumulado en las suelas no dejan de advertir otro dato: "No menos de 40 mil pesos sale la caja de municiones recargadas de una nueve milímetros. ¿Dónde compran semejante cantidad de armas y de balas?".