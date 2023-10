Aumentó el GNC en Córdoba y en algunas estaciones el metro cúbico pasó los $200

Desde este jueves, rige un nuevo aumento del precio del GNC en algunas estaciones de servicio de Córdoba. Se trata del tercer incremento en dos meses y ahora el precio del metro cúbico pasó de $179 a $209.

El nuevo valor representa una suba aproximada del 17% y ya se observa en las algunas estaciones ubicadas en las avenidas Fuerza Aérea y Sabattini.

Se espera que el incremento empiece a regir paulatinamente en todas las estaciones de la capital en las próximas horas.

Los usuarios se mostraron molestos y sorprendidos por este aumento. "Todos los días suben las cosas, no se puede así. Nosotros hacemos fletes y cada vez cargamos menos. No se puede trasladar los costos porque la gente directamente no te contrata", expresó un conductor a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Pablo Viola.