Video: la impresionante balacera en la "cuadra narco" que terminó en un crimen

Para ingresar en la "cuadra narco" de Quintas de San Jorge, en el extremo noreste de la ciudad de Córdoba, hay que pasar por el frente de una sede policial, base del Comando de Acción Preventiva del Distrito 7 (CAP 7), en la esquina de Melián y Arriola. De allí, a sólo 50 metros, se accede a estos 200 metros que hace años forman parte de una insólita referencia en la geografía capitalina.

La "cuadra narco", donde la oferta de todo tipo de drogas ilegales prolifera sin ningún tipo de cepo desde hace tiempo. La definición no es caprichosa. Hace una década que esta porción de la ciudad aparece señalada como uno de los 25 barrios de la Capital cordobesa en los que el narcotráfico ganó el territorio. Informes de organismos públicos y privados coinciden desde entonces en el mismo diagnóstico.

En Río Pasaje, tal como es la denominación de nomeclatura de estos 200 metros, ya llegó el pavimento y el cordón cuneta, luego de décadas en las que las primeras lluvias transformaban en un lodazal a esos 200 metros. No obstante, esta mayor conectividad con la traza urbana, según advierten los informantes, lejos estuvo de aminorar la criminalidad en esa zona.

Las miradas desconfiadas en las esquinas delatan que hace tiempo ya tienen dueños definidos. El control territorial es palpable a cualquier hora del día. El desconocido es escrutado a través de gestos adustos que no necesitan presentaciones.





El pasado 11 de agosto, minutos después de la medianoche, desconocidos en moto atacaron a balazos esa base policial. Por lo bajo, los propios policías terminarían por confesar que ellos se guarecen de noche en el interior de la sede azul, que tienen miedos de asomarse afuera y que incluso buscan dejar protegidos a sus vehículos y a los propios patrulleros porque temen ser objeto de algún robo o de un ataque.

La balacera contra con base del CAP 7 generó conmoción. Trajó a Córdoba fotos de una realidad que se presumía sólo rosarina. Se inició una investigación penal, liderada por el fiscal Andrés Godoy, y días después hubo un impresionante operativo policial en la zona. Supuestos delincuentes fueron filmados cuando los agentes los atrapaban mientras intentaban escapar por los techos.

En total, se informó sobre la detención de tres personas. Pero ninguna de ellas quedó vinculada a la causa por la balacera contra la sede policial, que hoy continúa impune. O sea, la fiscalía no sabe quiénes ni por qué hace dos meses atacaron a tiros la base del CAP 7, en el ingreso a la "cuadra narco".

“Acá se juntan los narcos a tirar tiros, pero no se ‘pegan’ entre ellos. Yo ya ni salgo porque tengo miedo que me tiren un tiro. Empiezan a las 11 de la noche a tirar. Es inconcebible. Esto es de todos los días, con robo a las mujeres. No podés salir a la puerta”, comentó un vecino de la zona a Cadena 3 en la mañana siguiente a aquel atentado.

Desde entonces, incluso con el megaoperativo policial en el medio, nada cambió en ese sector. Ni las armas, ni los tiros ni la oferta de droga. Igual que en la última década.

Fue en este contexto que el lunes último se escribió un nuevo homicidio en esos 200 metros. Ocurrió en medio del feriado, a las 13.30, cuando la calle estaba repleta de vecinos. Mujeres y niños fueron testigos presenciales de una infernal balacera que se cobró la vida de un joven de 20 años, dejó malherido a un hombre de 64 y que puso en evidencia, una vez más, el poder de fuego que circula por los barrios de la ciudad.

Los agentes policiales hablan de al menos 40 tiros cruzados. Calibres 9 milímetros y 38, o sea, armas disparadas para matar. Un video que ya tienen los investigadores en su poder, y al que Cadena 3 accedió en exclusiva, revela de manera dramática cómo ocurrió todo.