FOTO: Novio de Ivana Garcilazo apuntó al imputado: "No siente el mismo dolor que yo".

Daniel, el novio de Ivana Garcilazo, la víctima del homicidio ocurrido el pasado 30 de septiembre en las calles Montevideo y Ovidio Lagos después del clásico entre Rosario Central y Newell’s, relató su doloroso testimonio en la audiencia de este miércoles y compartió sus pensamientos sobre el proceso judicial en curso.

El diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario se llevó a cabo después de que Ariel Cabrera, profesor de educación física, fuera imputado por homicidio agravado en calidad de coautor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Quiero que esto sirva de punto de inflexión para la gente que antes de tirar lo que quiera tirar, la piense dos o tres veces y que piense nomás, que piense la cosa", enfatizó Daniel.

Sobre la actitud de Cabrera, el entrevistado reveló que, aunque el acusado expresó sus disculpas y afirmó sentir el mismo dolor, Daniel duda de la sinceridad de estas palabras. "Él no siente el dolor que yo siento, él no lo va a sentir nunca. Aunque él tenga familia, hijos, perro, gato, él no va a sentir lo que yo siento, lo que yo siento ahora", manifestó con firmeza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al ser consultado sobre la resolución del juez, expresó un alivio parcial y destacó la necesidad de que los otros dos involucrados sean responsabilizados. "No completo, porque faltan dos individuos más y vamos a trabajar, en la fiscalía todos van a trabajar para que esos dos individuos caigan o se entreguen", subrayó.

El novio de Ivana evitó comentar sobre la defensa de Cabrera y describió el momento del hecho como "horrible", reiterando que no quiere revivir esos recuerdos traumáticos.

Informe de Agostina Meneghetti.