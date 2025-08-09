En vivo

Los cerezos en flor del Jardín Japonés embellecen a Buenos Aires en el invierno

Este oasis de belleza natural se encuentra frente a Plaza Alemania y es fácilmente accesible para quienes deseen disfrutar de un momento especial en la Capital Federal.

09/08/2025 | 08:41Redacción Cadena 3

FOTO: Florecen los cerezos del Jardín Japonés de Palermo. (Foto: gentileza)

  1.

    Audio. Los cerezos en flor del Jardín Japonés embellecen Buenos Aires en invierno

    Buen día, Argentina

    Episodios

El Jardín Japonés de Buenos Aires es en un destino imperdible durante esta época del año porque ofrece un espectáculo natural que deslumbra a locales y turistas. Los cerezos en flor son un lujo y un regalo, no solamente a los ojos, sino también al alma.

Mientras otros árboles pierden sus hojas, los cerezos despiertan para ofrecer un precioso regalo con sus delicados tonos rosados y cremosos.

En conversación con Sergio Miyagi mencionó a Cadena 3 que "la floración de los cerezos, los Sakura, es símbolo de la felicidad efímera y de la fugacidad de la vida". 

Este fenómeno natural, que alcanza su esplendor antes de que los pétalos caigan, es atesorado por los japoneses, quienes reflexionan sobre la brevedad de la felicidad. "Dicen que la felicidad dura poco, lo que dura la floración de los cerezos", añade Miyagi.

El Jardín Japonés, ubicado en el barrio porteño de Palermo, ofrece una experiencia única que imita la primavera en Japón. "No te pierdas esta gran oportunidad de venir al Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires para vivir y experimentar esa imagen única de los cerezos en flor", invitó Miyagi. 

Este oasis de belleza natural se encuentra frente a Plaza Alemania y es fácilmente accesible para quienes deseen disfrutar de un momento especial en la ciudad.

La floración de los cerezos es un evento efímero que no debe pasarse por alto, convirtiendo al Jardín Japonés en un lugar mágico que invita a la contemplación y la reflexión en medio de la vida urbana.

Informe de Mauricio Conti.

