El mágico jardín de Puerto Iguazú que enamora a colibríes y turistas

Un emprendimiento familiar en la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones), se ha convertido en un atractivo turístico y un proyecto de conservación de aves, especialmente colibríes. Marilene Moschen, la responsable del proyecto, desde pequeña se sintió fascinada por estas aves y la flora del campo, por lo que comenzó a recrear un ecosistema similar al de su infancia en su hogar, cultivando plantas que atraen a los colibríes.

“El 80% de la alimentación de los colibríes depende del néctar de las flores”, explica Leandro Castillo, uno de sus hijos, hoy a cargo del lugar. “Cuando uno da con las flores correctas, ellos empiezan a acercarse a los jardines”, explica. Las plantas que más atraen a estas aves son las que tienen forma de tubos o campanas sin perfume, que generan más néctar.

De hobby a proyecto sustentable

El jardín, que inicialmente fue un hobby, comenzó a atraer tanto la atención de expertos, que en 1998, pasó a otro nivel. Fue cuando el director de "Aves Argentinas" se interesó por la riqueza aviar del lugar, lo que llevó a la familia a abrir su espacio al público. “Descubrieron que había una riqueza de aves, un área importante para la conservación de las aves del área urbana”, destaca el entrevistado.

Hoy, el jardín alberga alrededor de 300 especies de plantas nativas, convirtiéndose en un punto de alimentación para los colibríes que no viven allí, pero que regresan diariamente. “Estamos aproximadamente a 600 metros de la selva fragmentada, que es donde hacen sus nidos y donde duermen durante la noche”, aclara. “Cuando crían a los pichones, terminan enseñando a los pichones a comer en este lugar”.

En todo el país

El proyecto busca replicarse en otras partes de Argentina. “Contamos con redes de información para que la gente pueda generar sus propios espacios”, comenta. “La idea es que cada uno también pueda contribuir desde su casa, sobre todo cuando hablamos de pérdida de ecosistema en áreas urbanas”.

El emprendimiento ha registrado 20 especies de colibríes, de las cuales tres son nuevas para Argentina.

“Tenemos seis especies residentes y el resto son migratorias que varían según la época del año”, señala Leandro a Cadena 3.

Además del jardín, la familia gestiona otro proyecto de conservación en una reserva a dos horas de Puerto Iguazú, donde han reforestado cinco hectáreas de selva nativa. “La parte más importante es poder mostrar la riqueza que tenemos alrededor de donde vivimos”, concluye. “La base para esto es el conocimiento de lo que tenemos, es dar a conocer lo que tenemos para poder conservar”.

Federico Aguer