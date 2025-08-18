Empezó a hacer alfajores en pandemia y ganó el premio al más rico del mundo

El fin de semana, Costa Salguero, en Buenos Aires, se convirtió en el escenario del cuarto campeonato mundial del alfajor, donde cerca de 50 mil personas celebran este icónico dulce argentino.

Almendra Guillier Riquelme, cocinera y emprendedora de Chubut, se llevó el prestigioso título al alfajor más rico del mundo.

"Estoy como que no lo puedo creer y muy emocionada", expresó a Cadena 3 la campeona.

Originaria de El Hoyo, en la Patagonia argentina, Almendra contó que comenzó a elaborar alfajores durante la pandemia. "Empecé en 2020, encerrada en casa. Al principio, regalaba los alfajores. La gente empezó a pedir más", recordó.

Sus recetas incluyen ingredientes locales y orgánicos, como mermeladas de fruta y nueces de su propia chacra.

"Los productos que hacemos son de manera orgánica, cuidando el medio ambiente", afirmó Almendra, quien también destacó que su alfajor ganador contiene dulce de leche, nueces y una masa de harina de nuez.

El jurado del campeonato realizó una cata a ciegas entre más de 600 competidores, evaluando aspectos como textura, sabor y aroma.

Almendra reveló que el dulce de leche que utiliza no es casero, pero aseguró que los demás ingredientes son de su producción. "Mi papá es apicultor y mi mamá hace mermeladas", comentó.

Desde que comenzó, Almendra ha mejorado su producto y su presentación. "Fui evolucionando con el producto en estos cinco años", dijo y añadió que su negocio ha crecido tanto que ha dejado su trabajo administrativo para dedicarse plenamente a la elaboración de alfajores.

Con una tienda online y un local en su chacra, denominada Los Retamos, Almendra invita a todos a probar sus alfajores.

Su historia es un ejemplo de perseverancia y pasión por la gastronomía argentina.

Entrevista de "Turno Noche al Cuadrado".