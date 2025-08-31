En vivo

Cadena 3 en la F1

Video: el adelantamiento de Colapinto a Hulkenberg en el GP de Países Bajos

El argentino está cerrando una prolija carrera en el GP de Países Bajos.

31/08/2025 | 11:48Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto sueña con los puntos en Zandvoort.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) superó al alemán Nico Hulkenberg, de Sauber, para escalar a la decimoquinta posición en el Gran Premio de Países Bajos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Franco Colapinto finalizó undécimo hoy en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El piloto pilarense largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine.

Colapinto aprovechó el último coche de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

Lectura rápida

¿Quién? El piloto argentino Franco Colapinto.

¿A quién adelantó? Al alemán Nico Hulkenberg.

¿Dónde? En el Gran Premio de Países Bajos.

¿Cuándo? Durante la carrera, en el fin de semana del GP de Países Bajos.

¿Cómo fue el adelantamiento? Colapinto logró superar a Hulkenberg, posicionándose en la decimoquinta puesto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

