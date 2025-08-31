Video: el adelantamiento de Colapinto a Hulkenberg en el GP de Países Bajos

FOTO: Colapinto sueña con los puntos en Zandvoort.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) superó al alemán Nico Hulkenberg, de Sauber, para escalar a la decimoquinta posición en el Gran Premio de Países Bajos.

/Inicio Código Embebido/

Sobrepaso espectacular de Colapinto a Hulkenberg! ??



Vamos Franco!!! ????????????#DutchGP ???? pic.twitter.com/DFom8uCBbU — Atención Colapinto (@atencionfc) August 31, 2025

/Fin Código Embebido/

Franco Colapinto finalizó undécimo hoy en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El piloto pilarense largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine.

Colapinto aprovechó el último coche de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.