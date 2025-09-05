Norris cierra el viernes al frente, seguido por Leclerc y Sainz, Colapinto 20°

Lando Norris colocó a McLaren al frente de la lista de tiempos durante la Práctica Libre 2 (FP2) del viernes para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams), mientras que el piloto argentino Franco Colapinto quedó en el último lugar (P20) con un Alpine indócil en el tren trasero y lento en las largas rectas del Autodromo Internazionale di Monza -5.793 mts.-., la pista más rápida de todo el calendario del campeonato mundial.

Después de que Lewis Hamilton liderara el doblete de Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres, para deleite de los apasionados 'tifosi' que abarrotaban las tribunas y los terraplenes de hierba de Monza, los pilotos y equipos volvieron a la pista para una hora más de entrenamientos libres el viernes por la tarde. La FP2 comenzó a las 17:00 hora local.

Los 20 coches salieron rápidamente de sus boxes al encenderse la luz verde al final de la calle de boxes. Oscar Piastri recuperó su McLaren de manos del piloto de F2 Alex Dunne y Franco Colapinto recuperó su Alpine de manos del piloto de reserva Paul Aron tras sus salidas en la FP1.

A pesar de tener un retrovisor roto, Piastri marcó el mejor tiempo de los primeros minutos con 1m 21.212s, antes de que su compañero de equipo Norris (quien casualmente había perdido uno de sus retrovisores) redujera la marca a 1m 21.012s; ambos pilotos inicialmente rodaban con neumáticos medios.

El drama se desató cuando Pierre Gasly, piloto de Alpine, se pasó de la raya al entrar en la chicana Ascari, se metió en la grava y dejó piedras sobre la pista. Antonelli perdió el control de su Mercedes en Lesmo 2, lo encalló a la salida y provocó una bandera roja.

Se produjo una breve parada mientras los comisarios despejaban el coche de Antonelli, lo que permitió a McLaren realizar algunas reparaciones en los retrovisores de Piastri y Norris. A 45 minutos del final de la FP2, Dirección de Carrera declaró que el circuito estaba despejado.

Las nuevas tandas con los neumáticos Pirelli de compuesto medio y duro provocaron una oleada de cambios en los mejores tiempos: Leclerc marcó 1:20,937s, Max Verstappen 1:20,710s y Sainz bajó a 1:20,583s.

Por otra parte, Piastri y Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, fueron vistos golpeando contra los pianos a la salida de Lesmo 2, mientras que Albon apenas pudo mantener su Williams tras un dramático accidente a mitad de curva en Lesmo 1. Los dos últimos tuvieron que revisar sus suelos.

Aproximadamente a la mitad de la sesión, los pilotos comenzaron a cambiar a los neumáticos blandos, lo que significó un nuevo tiempo de 1.19.878s para Norris, a pesar de que el británico se vio obligado a abandonar su primera vuelta con los neumáticos marcados en rojo por un momento al salir de la chicana 'Roggia'.

Leclerc y Verstappen experimentaron sus propios problemas con los neumáticos blandos: Leclerc se salió al salir de Lesmo 2 y reportó "nada de agarre, prácticamente cero"; y Verstappen informó que su coche se estaba volviendo "muy nervioso" y "muy nervioso con cada pequeño bache".

Al llegar las últimas vueltas con neumáticos blandos, antes de que los pilotos se centraran en tandas más largas, Leclerc mejoró significativamente para situarse segundo, a 0,083 segundos de Norris, antes de sufrir otra salida en la chicana Ascari, mientras que Sainz mantuvo su ritmo inicial para colocarse tercero.

Fue otra hora de entrenamientos intensa para los pilotos y equipos en Monza. Piastri terminó en cuarta posición, antes de ser detenido por los comisarios por supuestamente entrar en la vía rápida de boxes antes del reinicio de la sesión, seguido de cerca por Hamilton, quien tuvo una salida tardía por la grava a la salida de Lesmo 2, y Verstappen.

Albon subrayó el buen comienzo de fin de semana de Williams en séptimo lugar, a pesar de sus problemas previos, por delante del Sauber de Nico Hulkenberg, el Red Bull de Yuki Tsunoda y el Mercedes de George Russell, que regresó a la pista para el inicio de la FP2 tras sus problemas hidráulicos al inicio de la jornada.

Isack Hadjar fue el piloto más rápido de Racing Bulls en 11º lugar, por delante de Bortoleto (también señalado por los comisarios por una aparente infracción de la bandera amarilla) y los Aston Martin y Haas de Lance Stroll, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Esteban Ocon.

??? ¡Franco Colapinto post FP2!



“Priorizamos el tanque lleno porque necesitábamos dar más vueltas estando más pesados.”



“No se sentía bien el auto, lo de los viernes.”



“Tranquilo para mañana, pero hay que buscar performance porque estamos lejos.” pic.twitter.com/z3HWI1QUNK — 43 ? (@ColapintoFiles) September 5, 2025

Las últimas posiciones las ocuparon Lawson, Gasly, el lesionado Antonelli y nuestro Franco Colapinto que no estuvo nada cómodo con el equilibrio de su A525, no consiguió extraer rendimiento de los neumáticos rojos sobre la mitad de la tanda y cuya mejor vuelta quedó a 1.686 de Norris y a 0.462s de su compañero de equipo. El pilarense hizo dos intentos de giro rápido y luego entró en los boxes para dedicarle el resto de la tanda al 'high fuel', la prueba con más combustible y un largo 'stint'.

Pilotos y equipos se reúnen ahora en el paddock para analizar los datos y prepararse para la última sesión de entrenamientos del sábado a las 07:30 hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com