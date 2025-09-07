María Catarineu, manager de Colapinto: " Franco tiene conexión con su público "

María Catarineu, manager del piloto argentino Franco Colapinto, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, compartió con Cadena 3 sus impresiones sobre el evento y el apoyo que recibe su equipo. “Es apasionante, divertidísimo. Siempre estuvimos bailando, la gente es un amor, una maravilla”, expresó María, destacando la emotividad de la afición argentina.

Franco Colapinto participó en un pequeño banderazo que generó gran entusiasmo entre los seguidores. “Te deja de sorprender en algún momento el aliento argentino, porque es bastante emocionante. Es medio indescriptible, la pasión de los argentinos no se puede explicar”, añadió María, quien también se mostró optimista respecto al futuro del piloto en la Fórmula 1.

Cuando se le preguntó sobre las expectativas para el próximo año, María comentó: “Estamos haciendo nuestra parte, trabajando. Veremos lo que pasa, pero ojalá que todo salga bien”. Aunque evitó dar un número específico sobre las posibilidades de Franco, bromeó diciendo: “Voy a dejar los números, ya que no sé si se me dio muy bien”, y cerró con un “43” como un número mágico.

La manager también agradeció el apoyo constante que reciben de los fans argentinos. “Ayer, Franco pasó por una esquina donde había argentinos, se bajó del auto, se sacó una foto y lo puso en sus redes sociales”, relató, resaltando la conexión entre el piloto y su público.

Colapinto se presenta como uno de los pilotos argentinos con mayor apoyo económico en la actualidad, lo que representa un factor importante en su carrera. “No es poca cosa”, afirmó María, subrayando la relevancia de este respaldo en el competitivo mundo de la Fórmula 1.

María Catarineu, junto a su pareja Jamie, quien también colabora en la gestión de Franco, se muestra comprometida con el desarrollo del piloto y la proyección de su carrera.

Informe de Fran Reale