Colapinto se descompensó por el cansancio tras la carrera: "Fue muy dura"

El argentino también afirmó que se sintió "muy solo" tras el Gran Premio de Italia, donde finalizó en el 17° puesto con su Alpine, después de una carrera complicada.

07/09/2025 | 12:10Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto

  1.

    Audio. Colapinto se descompensó por el cansancio tras la carrera: "Fue muy dura"

    Cadena 3 en la F1

    Episodios

El argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió "muy solo" durante toda la carrera en el circuito de Monza.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", aseguró, exhausto, Colapinto en zona mixta, tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

“No pude hacer nada; una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza, y sufrió una pequeña descompensación mientras declaraba producto del cansancio, por lo que debió ser asistido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El argentino comenzó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

Informe de Franco Reale, enviado especial a Monza de Cadena 3, la radio de la Fórmula 1 en Argentina

Lectura rápida

¿Qué expresó Colapinto tras la carrera?
El argentino manifestó que se sintió "muy solo" y que la carrera fue "muy larga y dura".

¿Cuál fue el resultado de Colapinto en el Gran Premio?
Terminó en el decimoséptimo puesto con su Alpine.

¿Dónde se disputó el Gran Premio de Italia?
En el circuito de Monza.

¿Qué posición ocupó Colapinto al inicio?
Largó en el puesto 17, por encima de su compañero.

¿Qué afectó el rendimiento de Colapinto?
El bajo rendimiento del motor Renault y un calambre durante la carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

