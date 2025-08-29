El mejor viernes de Colapinto en 2025: entre la pista y la sombra de Briatore

Por Fran Reale

Hasta ahora, este viernes en Zandvoort fue la mejor actuación de Franco Colapinto en lo que va de la temporada. Sí, lo repito: hoy vimos lo mejor del argentino en este 2025. Y eso nos alegra, porque ya lo anticipábamos ayer: podía ser un fin de semana positivo, sobre todo por las condiciones que tiene este circuito, donde el clima y los factores externos suelen cambiarlo todo.

Pero claro, la jornada no estuvo marcada únicamente por lo que Franco hizo en la pista. También estuvo atravesada por las declaraciones de Flavio Briatore, que generaron ruido y dejaron un sabor ambiguo. ¿Qué quiso decir realmente?

El mensaje de Briatore

El italiano habló de Colapinto en conferencia de prensa, junto a James Vowles y Toto Wolff. Y lo que dijo, en resumen, fue que “no está contento con el rendimiento”, pero que “hay que darle más tiempo”. Un mensaje doble, positivo y negativo a la vez.

Lo positivo: reconocer que necesita tiempo implica que lo van a dejar en el auto. Y eso, en Fórmula 1, es confianza. Lo negativo: ya no disimulan que no están conformes con la decisión de reemplazar a Doohan por Colapinto. Esperaban otra cosa.

Ahora bien, la pregunta es si realmente Franco tiene hoy la herramienta para entregar esos resultados que Alpine espera. El auto no está a la altura, y eso no es culpa del piloto. Distinto sería si tuviese un coche de punta y no pudiera hacerlo funcionar.

El viernes que ilusiona

Lo cierto es que hoy Franco estuvo sólido. Más tranquilo, más sereno. Las vacaciones le vinieron bien y se notó en la pista. Con un neumático casi nuevo, encontró grip y firmó un buen tiempo: a un segundo de la punta, noveno en la tabla y metido en la pelea con autos que, en teoría, deberían estar por delante.

Colapinto salió de la práctica sin saber bien cómo había aparecido esa vuelta. Esa imprevisibilidad del Alpine es peligrosa: mañana puede perderse todo lo conseguido hoy. El viento, la temperatura o los neumáticos pueden cambiar el escenario en segundos.

Pero más allá de las dudas, lo que importa es que el tiempo apareció. Y eso alimenta la confianza, que es vital para un rookie como Franco.

Mirando hacia adelante

La Fórmula 1 es una rueda: a veces le toca brillar a uno, otras veces a otro. Este año lo vimos con Hadjar, con Antonelli, con Bortoletto. Ahora puede ser el turno de Franco. No es cuestión de suerte: es trabajo, dedicación y talento. Y Colapinto lo tiene.

Hoy vimos al piloto más parecido al que deslumbró en su llegada a la categoría. Si logra sostener esta confianza, cuando alguno de los rivales flojee, él va a estar ahí para aprovecharlo.

Por eso prefiero quedarme con lo positivo: fue un viernes que nos devolvió al mejor Franco del año. Y ojalá mañana, en clasificación, podamos decir lo mismo: que fue su mejor sábado de 2025.