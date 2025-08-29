Colapinto superó a Gasly y quedó noveno en la segunda práctica de Países Bajos
El argentino, además, se mostró muy prolijo en un día que estuvo plagado de accidentes.
29/08/2025 | 12:02Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto quiere redondear una buena actuación en Zandvoort.
El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.
El nacido en Pilar le sacó poco más de un segundo a Pierre Gasly y hubo dos banderas rojas por choques de Lance Stroll y Alexander Albon.
En la práctica libre 1, Colapinto finalizó en la 18° posición, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito, ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1.
En la segunda tanda de entrenamientos, sorprendió a todos y concluyó 9°. El británico Lando Norris se llevó ambos ensayos: ganador de la primera sesión y líder en la segunda a lo largo de la mayor parte del tiempo.
/Inicio Código Embebido/
Cadena 3 en la F1 . Colapinto cumplió y terminó 18° en la primera práctica libre en Países Bajos
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 15 del campeonato mundial de Fórmula 1.
/Fin Código Embebido/
En la práctica libre 2, con solo 10 minutos para que termine la sesión, Colapinto subió a la novena posición, estando a solo un segundo del líder Lando Norris. Esta mejora sucedió en un contexto donde hubo múltiples accidentes que provocaron banderas rojas.
Un momento crítico fue cuando el tailandés Alexander Albon se pasó en una curva, lo que llevó a una nueva bandera roja. En total, se suspendió la actividad en varias ocasiones debido a los choques de otros pilotos, como Lance Stroll, el italiano Kimi Antonelli, y el japonés Yuki Tsunoda.
A lo largo de la sesión, Colapinto se mostró prolijo y constante en sus vueltas. Comenzó con un registro de 17°, a casi 10 minutos de haber empezado, aunque rápidamente escaló posiciones al mejorar su técnica y tiempo con gomas blandas.
De esta manera, finalizó el día con una sólida actuación a pesar del clima de inestabilidad que generaron los accidentes de otros competidores.
/Inicio Código Embebido/
Cadena 3 en la F1. La optimista frase de Colapinto: "Estamos enfocados en el 2026 con Alpine"
El argentino expresó optimismo sobre su continuidad en la escudería francesa durante el primer día de actividad en Zandvoort, de cara al GP de los Países Bajos.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué realizó Colapinto durante las prácticas? El piloto argentino redondeó una buena actuación finalizando 18° en la práctica libre 1 y 9° en la práctica libre 2.
¿Quién ganó las prácticas? El británico Lando Norris fue el ganador de la práctica libre 1 y líder en la práctica libre 2.
¿Qué provocó la suspensión de la actividad? Diversos accidentes provocaron banderas rojas, suspendiendo la actividad en varias ocasiones durante las prácticas.
¿Qué posición ocupó Colapinto en la segunda práctica? Colapinto finalizó en la 9° posición en la segunda práctica libre.
¿Cuál fue el objetivo de Colapinto en la pista? Familiarizarse con el circuito de Países Bajos y mejorar sus tiempos en cada sesión.
[Fuente: Noticias Argentinas]