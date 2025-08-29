Colapinto superó a Gasly y quedó noveno en la segunda práctica de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El nacido en Pilar le sacó poco más de un segundo a Pierre Gasly y hubo dos banderas rojas por choques de Lance Stroll y Alexander Albon.

En la práctica libre 1, Colapinto finalizó en la 18° posición, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito, ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1.

En la segunda tanda de entrenamientos, sorprendió a todos y concluyó 9°. El británico Lando Norris se llevó ambos ensayos: ganador de la primera sesión y líder en la segunda a lo largo de la mayor parte del tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la práctica libre 2, con solo 10 minutos para que termine la sesión, Colapinto subió a la novena posición, estando a solo un segundo del líder Lando Norris. Esta mejora sucedió en un contexto donde hubo múltiples accidentes que provocaron banderas rojas.

Un momento crítico fue cuando el tailandés Alexander Albon se pasó en una curva, lo que llevó a una nueva bandera roja. En total, se suspendió la actividad en varias ocasiones debido a los choques de otros pilotos, como Lance Stroll, el italiano Kimi Antonelli, y el japonés Yuki Tsunoda.

A lo largo de la sesión, Colapinto se mostró prolijo y constante en sus vueltas. Comenzó con un registro de 17°, a casi 10 minutos de haber empezado, aunque rápidamente escaló posiciones al mejorar su técnica y tiempo con gomas blandas.

De esta manera, finalizó el día con una sólida actuación a pesar del clima de inestabilidad que generaron los accidentes de otros competidores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/