La optimista frase de Colapinto: "Estamos enfocados en el 2026 con Alpine"

FOTO: Colapinto y sus expectativas para el futuro en Alpine

La Fórmula 1 retoma la acción tras el receso veraniego en Europa con el Gran Premio de los Países Bajos, y Franco Colapinto, el joven piloto argentino, celebró su primer año en la máxima categoría automovilística.

Desde su debut en 2024 con Williams, donde reemplazó a Logan Sargeant en las últimas nueve carreras, hasta su actual rol en Alpine, Colapinto destacó su crecimiento profesional y su enfoque en los desafíos futuros, especialmente en el desarrollo del monoplaza 2026.

“Desde que era muy joven, este fue mi sueño. Llegar a la Fórmula 1 fue para lo que trabajé desde pequeño, y tener esa noticia hace un año es un gran recuerdo. Nunca lo olvidaré”, afirmó Colapinto en el paddock de Zandvoort, en diálogo con la prensa internacional.

El oriundo de Pilar, que cumple un año desde su anuncio como piloto de F1, expresó gratitud por la oportunidad y optimismo a pesar de los retos que enfrenta Alpine, actualmente último en el Campeonato de Constructores con solo 20 puntos, todos sumados por su compañero Pierre Gasly.

Colapinto, quien no ha sumado puntos en la temporada y cuyo mejor resultado fue un 13° puesto en Mónaco y Canadá, reconoció las dificultades del equipo francés, asesorado por Flavio Briatore.

/Inicio Código Embebido/

"ES UN CIRCUITO QUE NOS DEBERÍA QUEDAR MEJOR", comentó Franco Colapinto sobre el #DutchGP de Países Bajos, la próxima carrera que tendrá por delante en la Fórmula 1.



?? #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nw00QzXGEs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2025

/Fin Código Embebido/

“Necesitamos dar un paso. Estamos trabajando duro para entender dónde extraer performance, pero nos falta consistencia”, señaló.

Sin embargo, el argentino mantiene una actitud positiva, enfocándose en el desarrollo del coche para 2026, cuando un cambio de reglamento podría beneficiar a Alpine.

“Estamos muy enfocados en el próximo año, trabajando duro para entender el coche y dónde mejorar”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

Las imperdibles vacaciones de Franco Colapinto, con Biza y "SIEMPRE CON ALGO CON MOTOR, QUE VAYA RÁPIDO, YO ME VUELVO LOCO".



?? #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FhajGCnR8D — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2025

/Fin Código Embebido/

El piloto también valoró el reciente descanso tras el GP de Hungría, destacando su importancia en un deporte tan exigente. “Es un deporte físicamente y mentalmente demandante. Pasamos mucho tiempo viajando, y tener un descanso es clave para recargar energías”, comentó.

De cara a la segunda mitad de la temporada, Colapinto confía en que su experiencia en circuitos ya conocidos, como Zandvoort, le dará ventaja.

“El año pasado fue un shock correr en pistas nuevas sin preparación. Este año, conocer las pistas me dará más confianza”, afirmó en diálogo con Juan Fossarolli de ESPN.

Sobre su futuro, Colapinto se mostró sereno ante las especulaciones sobre la alineación de Alpine para 2026.

“Solo quiero conducir y ganar una carrera. Trabajamos duro para llevar a Alpine a la cima, donde merece estar”, aseguró.

Además, destacó una leve mejoría en su rendimiento reciente y el objetivo de encontrar más velocidad: “En Budapest dimos un paso, y este circuito debería favorecernos. Seguiremos aprendiendo y creciendo”.

El Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana, será una nueva oportunidad para Colapinto de mostrar su talento.

Las actividades comenzarán el viernes 29 de agosto con las prácticas libres (7:30 y 11:00, hora Argentina), seguirán el sábado 30 con la tercera práctica (6:30) y la clasificación (10:00), y culminarán el domingo 31 con la carrera principal a 72 vueltas (10:00). La transmisión estará disponible en Disney+, Fox Sports, F1TV, y otras plataformas internacionales.