Briatore respaldó a Franco Colapinto y dejó abierta su continuidad en Alpine
El italiano, que había cuestionado la adaptación del argentino antes del Gran Premio de Países Bajos, reconoció ahora que el corredor de 22 años ha mostrado mayor consistencia en las últimas carreras.
06/09/2025 | 18:20Redacción Cadena 3
FOTO: Flavio Briatore y Franco Colapinto. (Foto: archivo)
Tras las críticas iniciales hacia Franco Colapinto, el jefe de Alpine, Flavio Briatore, modificó su postura y destacó el buen rendimiento del joven piloto argentino, dejando un guiño sobre su posible continuidad en 2026.
El italiano, que había cuestionado la adaptación de Colapinto al complicado monoplaza A525 antes del Gran Premio de Países Bajos, reconoció ahora que el corredor de 22 años ha mostrado mayor consistencia en las últimas carreras. “Al principio pagó su inexperiencia, como muchos rookies. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”, indicó Briatore en la previa del GP de Italia.
/Inicio Código Embebido/
Fórmula 1. Colapinto largará 18° en Monza y confía en una "estrategia dividida" con Gasly
El piloto argentino partirá desde el 18° lugar en el Gran Premio de Italia tras superar a Gasly en la clasificación. Confía en que una táctica diferente le abra chances de avanzar en Monza.
/Fin Código Embebido/
Si bien la renovación del contrato de Pierre Gasly por tres años ya está confirmada, la definición sobre la segunda butaca del equipo sigue abierta. Briatore señaló que la decisión final se tomará tras analizar el desempeño en las próximas competencias: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos. En noviembre tenemos que tomar una decisión”.
El jefe de Alpine valoró además la comunicación y adaptación del argentino con el equipo: “Franco está en la línea de estabilizarse. Está manejando bien, tiene buena comunicación con el ingeniero... Vamos a ver, vamos a ver”. Tras su mejor resultado de la temporada en Zandvoort, donde Colapinto finalizó 11°, Briatore lo calificó como “probablemente la actuación más sólida de la temporada hasta la fecha”.
/Inicio Código Embebido/
GP de Monza. Aníbal Colapinto: "Franco trabaja mucho y siempre quiere dar un poquito más"
Desde las pistas de Italia, el papá del piloto argentino habló con Cadena 3 en la previa de la clasificación de este sábado y aseguró que su hijo "está tranquilo".
/Fin Código Embebido/
El calendario de la Fórmula 1 continuará con carreras desafiantes en Bakú, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, lo que servirá como escenario para evaluar la continuidad del argentino en Alpine.
Con estas declaraciones, Briatore da señales de confianza hacia Colapinto, al tiempo que reafirma la apuesta del equipo por un proyecto a largo plazo, centrado en el desarrollo rumbo a la nueva era de la Fórmula 1 en 2026.
Lectura rápida
¿Quién modificó su postura sobre Franco Colapinto?
Flavio Briatore, jefe de Alpine, cambió su opinión y destacó el rendimiento de Colapinto.
¿Qué dijo Briatore sobre Colapinto?
Reconoció que Colapinto ha mostrado mayor consistencia en las últimas carreras.
¿Cuándo se tomará la decisión sobre la segunda butaca de Alpine?
La decisión se tomará en noviembre, tras evaluar el desempeño en las próximas cuatro o cinco carreras.
¿Cuál fue el mejor resultado de Colapinto en la temporada?
Su mejor resultado fue un 11° puesto en Zandvoort.
¿Qué carreras quedan por delante en la Fórmula 1?
Las próximas carreras son en Bakú, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.