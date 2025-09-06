Briatore respaldó a Franco Colapinto y dejó abierta su continuidad en Alpine

Tras las críticas iniciales hacia Franco Colapinto, el jefe de Alpine, Flavio Briatore, modificó su postura y destacó el buen rendimiento del joven piloto argentino, dejando un guiño sobre su posible continuidad en 2026.

El italiano, que había cuestionado la adaptación de Colapinto al complicado monoplaza A525 antes del Gran Premio de Países Bajos, reconoció ahora que el corredor de 22 años ha mostrado mayor consistencia en las últimas carreras. “Al principio pagó su inexperiencia, como muchos rookies. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”, indicó Briatore en la previa del GP de Italia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien la renovación del contrato de Pierre Gasly por tres años ya está confirmada, la definición sobre la segunda butaca del equipo sigue abierta. Briatore señaló que la decisión final se tomará tras analizar el desempeño en las próximas competencias: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos. En noviembre tenemos que tomar una decisión”.

El jefe de Alpine valoró además la comunicación y adaptación del argentino con el equipo: “Franco está en la línea de estabilizarse. Está manejando bien, tiene buena comunicación con el ingeniero... Vamos a ver, vamos a ver”. Tras su mejor resultado de la temporada en Zandvoort, donde Colapinto finalizó 11°, Briatore lo calificó como “probablemente la actuación más sólida de la temporada hasta la fecha”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El calendario de la Fórmula 1 continuará con carreras desafiantes en Bakú, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, lo que servirá como escenario para evaluar la continuidad del argentino en Alpine.

Con estas declaraciones, Briatore da señales de confianza hacia Colapinto, al tiempo que reafirma la apuesta del equipo por un proyecto a largo plazo, centrado en el desarrollo rumbo a la nueva era de la Fórmula 1 en 2026.