El as bajo la manga de Russo: Boca confía en el 7-0 que lo puede salvar

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se pronunció antes del crucial enfrentamiento contra Auckland City, la última jornada del Grupo A del Mundial de Clubes, donde el conjunto “Xeneize” aspira a lograr una goleada memorable que lo acerque a los octavos de final.

Luego de la dura caída frente al Bayern Munich, Boca se encuentra en una posición comprometida: necesita ganar por una diferencia amplia y esperar un triunfo de los alemanes ante Benfica. “Hablamos sobre las estrategias que nos beneficiarían. Es fundamental controlar el balón, desbordar tanto por los flancos como por el centro, y capitalizar las situaciones de pelota parada. Debemos hacer un gran número de cosas bien. Confío plenamente en mis jugadores”, declaró Russo.

En este contexto, el entrenador recordó un precedente positivo: la victoria por 7-0 ante Bolívar en la Copa Libertadores de 2007, que también tuvo lugar con él como DT en una situación similar. Aunque reconoció que el escenario actual no se compara, Russo enfatizó que Boca debe concentrarse en su juego sin hacer especulaciones.

El rival neozelandés, ya fuera de la competición y con un saldo de 16 goles recibidos, parece ser el oponente ideal para alimentar esperanzas, aunque el verdadero desafío reside en el resultado del otro encuentro del grupo: si el Bayern no supera al Benfica, el destino de Boca se complicará.

Al abordar otros temas, Russo también aludió a la deficiente posición del equipo en la tabla de Fair Play, que podría influir en caso de empate en puntos y diferencia de gol. “Actualmente, ocupamos una posición desfavorable, con un alto número de expulsiones. No es que afecte directamente, pero forma parte de las reglas”, lamentó. Además, evitó entrar en polemicas sobre rumores que sugerían desavenencias internas: “Todo está bien con Marcos Rojo; no me interesa si son meras especulaciones o no, no voy a comentar”.

Finalmente, el técnico valoró el trabajo en equipo, aunque subrayó la necesidad de seguir mejorando. “Este Mundial de Clubes presenta tanto aspectos positivos como áreas en las que podemos evolucionar. El tiempo de preparación fue limitado. En el próximo partido, necesitaremos tener más control del balón y sacar provecho de los talentos individuales. Modificaremos el planteamiento, ya que este rival no es comparable a Bayern o Benfica.”