Jorge Macri: "Tenemos que captar al elector de Milei"

Jorge Macri, quien fue elegido como el representante del PRO para ser candidato a jefe de Gobierno porteño y dirimirá el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO del 13 de agosto, se refirió al escenario nacional y apuntó a captar a los votantes del libertario Javier Milei.

“Hay un elector de Milei que tenemos que captar, hay algunas banderas que él ha tomado que nosotros en algún momento las representábamos de manera más clara: la libertad, la capacidad de emprender, un Estado que no asfixie ni con impuestos ni con normativas al privado, volver a festejar el éxito del privado”, detalló Macri en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los precandidatos a la presidencia de su espacio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, indicó: “Voy a apoyar a quien resulte electo”.

“Lo primero que le quiero pedirle al gobierno nacional es que saquemos el Ministerio de Desarrollo Social de donde está y lo acerquemos más a la gente llevándolo, por ejemplo, al mercado central de La Matanza, porque los problemas sociales están más de otro lado de la General Paz que de este”, anunció.

Por otra parte, aseguró que un gobierno nacional de JxC “le sacará la tercerización de los planes a los movimientos sociales para que no pueden extorsionar a nadie obligándolo a movilizarse”.

“Y los niños no pueden estar en las marchas, tienen que estar en la escuela, si el niño no está en la escuela el plan se cae y vamos a hacer cumplir la ley con las fuerzas de seguridad ordenando el espacio público; el derecho a manifestar no puede ir en contra del derecho a circular, trabajar y estudiar”, completó

Jorge Macri resultó electo sobre el otro postulante del espacio que había quedado en carrera, el ministro de Salud Fernán Quirós, luego de que el partido sometiera la decisión a la realización de una serie de encuestas durante las últimas semanas.

Tras la elección de Larreta, ahora Jorge Macri deberá dirimir en las PASO ante el radical Martín Lousteau quien será el candidato a jefe de Gobierno por JxC.

Entrevista de Rodolfo Barili.