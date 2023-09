FOTO: Bullrich le advirtió a Macri que "no es hora de salir a generar críticas" en JxC.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) reveló que le advirtió al ex mandatario Mauricio Macri que "no es hora de salir a generar problemas ni críticas" a la coalición opositora y que el fundador del PRO le dio la razón al admitirle que "es importante no meter ruido en el medio de la campaña" rumbo a las elecciones del 22 de octubre.

"Hablé con Macri y le dije que no es hora de salir a generar problemas ni críticas", dijo Patricia Bullrich en una entrevista concedida a CNN, que fue publicada este miércoles en el canal de YouTube de la candidata.

La ex ministra de Seguridad y ex ministra de Trabajo se refirió de esa manera a los cuestionamientos que hicieron dirigentes radicales de JxC -como Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti- por los coqueteos que tuvo Macri post PASO con el presidenciable de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Hablé también con respecto a este tema. Es momento de hablarle a los argentinos. Estos veintipico de días de campaña van a ser fundamentales", remarcó.

Sobre la respuesta que le dio Macri, la candidata resaltó: "Dijo que sí, que era importante no meter ruido en el medio de esta campaña".

Bullrich señaló que envió ese mensaje "a todos" los dirigentes de la coalición y ejemplificó con el caso de Morales, a quien le pidió que "aclare" que su asistencia a un discurso del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, fue en el marco de "un acto institucional".

"Estuve con Gerardo Morales en Jujuy y dijo '100% apoyo a Patricia, soy soldado de Patricia, estoy 100% en la campaña'", indicó en relación a los dichos de Morales luego de compartir el fin de semana un acto en Salta junto a Massa y distintos gobernadores del Norte Grande, entre los que también estaba el mandatario radical Gustavo Valdés.

La ex ministra de los gobiernos de Macri y de Fernando de la Rúa (Alianza) reiteró sus críticas a Massa por querer "hacer política" con ese acto y agregó que Morales "nunca sería ministro de ninguna cartera" del candidato de UxP.

Horas después de emitirse esta entrevista, Macri visitó un canal televisivo donde ponderó ciertos "punto de contacto" con el espacio de Milei como las "ideas de la libertad, la cual vengo predicando hace 20 años" pero que no le gusta "la intolerancia a la crítica" que tiene el diputado liberal.

Además, el fundador del PRO remarcó que las PASO pusieron en relieve que "hay un consenso amplio de los argentinos que han decidido ir por un cambio profundo".

"Lo que discutimos es quién ejecuta el cambio y quién está capacitado", dijo Macri en declaraciones a Todo Noticias, donde reiteró que su predilección es por Bullrich porque tiene "experiencia, liderazgo y un equipo atrás".