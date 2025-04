Valeria Schapira: "Mientras vivamos, no hay edad ni desamor para ser felices"

Valeria Schapira, periodista, escritora, influencer y viajera, lanzó su nuevo libro Rearmarme (con la "R" entre paréntesis, que también se lee como Reamarme), un relato personal sobre su reconstrucción tras un desamor que la sumió en una profunda depresión.

En diálogo con Cadena 3, compartió cómo "tocó fondo", salió adelante y busca inspirar con su experiencia, mientras reflexiona sobre soledad, edadismo y vínculos en la era digital.

Sobre el libro, Valeria explicó que el título nació en un Zoom con su editora: "Surgió fácil, como las cosas que deben ser. Es sobre dejar de forzar situaciones y vínculos".

"Rearmarme" recorre su caída en un pozo muy profundo tras un vínculo insano que la marcó. "Fue disparado por un desamor, pero pensar la depresión como algo lineal es tonto. Tiene múltiples capas", dijo.

La escritora admitió que "es mi primera charla pública sobre esto. Fue horrible para mí y para quienes me rodeaban, que no sabían qué hacer". El libro, aclaró, no es de psicología ni de autoayuda: "Es compartir desde mi alma que se puede salir de la noche oscura y que siempre amanece".

Para salir de ese pozo depresivo, Valeria explicó a Cadena 3 que recurrió a terapia con una tanatóloga y que evitó recurrir a la medicación. "Un tanatólogo es un especialista en duelos. También, desde hace muchos años, hago homeopatía y acupuntura de manera permanente. No tomé medicación, fue una elección que pude sostener".

También advirtió sobre caer en manos irresponsables: "Terminé de hundirme con constelaciones familiares mal hechas. Hay que buscar profesionales calificados, no gurús de Instagram". Subrayó su cautela actual: "Soy cuidadosa con dónde me meto, sé de qué estoy hecha y mostrar vulnerabilidad es fortaleza".

Pionera en hablar de la soledad con su libro "Viajo Sola" y de la búsqueda de pareja, reflexionó sobre los vínculos hoy: "Hace 10 años había prejuicios, ahora todos usan apps. Pero hay irresponsabilidad afectiva, como el ghosting, el 'me fui a comprar cigarrillos' moderno".

En ese marco, lamentó la "insoportable levedad del ser". "La gente se conecta, te bloquea y desaparece. Eso destruye". En su caso, el daño fue real, no virtual: "Mi vínculo no fue importante para el otro, pero sí para mí. Hay que trabajar la espiritualidad, no rezos, sino el interior y el registro del otro".

"Estar a la vanguardia me dejó más sola y estigmatizada. Me decían que nunca tendría pareja", declaró. Valeria también señaló que las nuevas generaciones vuelven a la esencia: "Aceptamos que nacemos y morimos solos, pero todos queremos un gran amor. Llenarlo con cosas fugaces te deja más vacío. No todos quieren pareja o hijos. Tomarse un café solo ya no se juzga tanto como hace 30 años".

Schapira evocó su libro "Monólogo de una mina sola", escrito tras divorciarse joven: "Me sentía sola por no tener pareja, pero la soledad es existencial. Podés estarlo acompañado o sentirte acompañado estando solo. Todos estamos heridos, pero algunos son conscientes y evitan lastimar. Otros, con levedad, abusan emocionalmente".

A sus 55, confesó: "Me enamoré perdidamente a los cincuenta y pico. No lo esperaba y me desarmó, pero elegiría mil veces sentirlo, es hermoso amar".

En ese marco, sobre el edadismo, que introdujo hace años, declaró que "es la mayor discriminación mundial, según la OMS. 'Vieja menopáusica', 'viejo que no sirve', son frases que siguen vigentes. A los 40 te descartan si no te autogestionás. Hay que trabajar la salud mental y derribar estigmas".

Valeria concluyó la entrevista con Cadena 3 con un mensaje esperanzador: "Siempre hay luz tras la oscuridad. Todo va a estar bien, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Mientras estemos vivos, no hay edad ni obstáculo que impida volver a amar o ser felices".

Entrevista de Carolina Amoroso.