Buen día, Argentina Notas

La emoción de Caro Amoroso tras ser mamá: "Me siento muy primeriza"

La conductora de "Buen día, Argentina" contó en Cadena 3 cómo Vicente trajo un cambio a sus prioridades. "Cambió mi lista de preocupaciones desde que él nació", sostuvo con alegría.

13/09/2025 | 08:12Redacción Cadena 3

FOTO: Caro Amoroso fue mamá y compartió su emoción en Cadena 3. (Foto: Perfil)

  1.

    Audio. La emoción de Caro Amoroso tras ser mamá: "Me siento muy primeriza"

    Buen día, Argentina

    Episodios

Carolina Amoroso celebró la llegada de su primer hijo, Vicente, y compartió en "Buen día, Argentina" su experiencia como mamá. "Estamos viviendo un solo día continuo desde que llegó Vicente", afirmó la conductora de Cadena 3, quien dijo sentirse abrumada, pero muy feliz.

La mamá aseguró que el cansancio es "dulce" y que a pesar de las noches difíciles, lo que predomina es la alegría. "La revolución de la familia es intensa, pero estamos bien contenidos por nuestra red de afectos", agregó.

Caro también mencionó la gran atención que recibieron del equipo médico, destacando a su obstetra, Leonardo Mezzabotta, y a su partera, Silvina Cadilla. "Ellos fueron guías increíbles en este camino", señaló en diálogo con la emisora.

La conductora reflexionó sobre el cambio que trajo la llegada de Vicente a sus prioridades: "Es impresionante cómo cambió mi lista de preocupaciones desde que nació. Todo ahora gira en torno a Vicente", expresó. También destacó la importancia de disfrutar estos momentos: "Hay que construir momentos de felicidad".

Caro contó que Vicente pesó casi cuatro kilos y que su apetito es "demandante". También describió al pequeño como un bebé muy mimoso. "Te dan ganas de besarlo todo el tiempo, es hermoso", expresó.

Entrevista de Verónica Maslup.

