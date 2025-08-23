Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse

Organizar un casamiento puede llevar meses de planificación y un ejército de profesionales para que todo salga perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando el evento a organizar es el final de una relación? De esa pregunta surge una profesión que cada vez gana más espacio en Argentina: la Divorce Planner.

La pionera en este servicio en el país es Helena Estrada, abogada, máster en finanzas y coach certificada, quien fundó la consultora Tu Divorce Planner. Su propuesta es acompañar a quienes transitan una separación para que el proceso sea menos traumático y con menos costos, tanto emocionales como económicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Un divorcio marca un antes y un después. Si planificamos una casa, unas vacaciones o una carrera, ¿cómo no vamos a planificar un divorcio? Es un proceso complejo que abarca lo legal, lo impositivo, lo económico y lo social. Tomar decisiones con información, sin estar tomada por la emoción, cambia por completo la experiencia”, explica Estrada.

Según la especialista, su servicio no solo está destinado a quienes ya decidieron separarse, sino también a quienes sienten que la ruptura puede estar cerca. “Muchas mujeres consultan antes de tomar la decisión, para entender qué opciones tienen. Y también hay parejas separadas de hecho que postergan el divorcio por miedo, por desconocimiento o porque creen que iniciar el trámite puede complicar las cosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio”, señala.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Divorce Planner ofrece un mapa de acción que incluye aspectos claves: cómo elegir abogado y contador, qué pautas de convivencia fijar, cómo hablar con la expareja para reducir fricciones y cómo acompañar a los hijos en la transición.

Un dato que impulsa la demanda es el crecimiento de divorcios en mayores de 50 años, que aumentaron un 50% en la última década. La mayor expectativa de vida cambia el panorama: “Si una persona espera vivir otros 40 o 50 años, empieza a considerar la posibilidad de un nuevo proyecto de vida”, explica Estrada.

En definitiva, la Divorce Planner llega para ocupar un espacio que hasta hace poco parecía impensado: el de organizar con estrategia y cuidado uno de los momentos más difíciles de la vida, para transformarlo en una oportunidad de recomenzar.

Informe de Verónica Maslup