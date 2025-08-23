Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse
La figura de la Divorce Planner crece en Argentina: acompaña a quienes atraviesan una separación para reducir costos emocionales y económicos, y planificar el proceso con menos fricciones.
23/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3
FOTO: Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse
Audio. Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse
Organizar un casamiento puede llevar meses de planificación y un ejército de profesionales para que todo salga perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando el evento a organizar es el final de una relación? De esa pregunta surge una profesión que cada vez gana más espacio en Argentina: la Divorce Planner.
La pionera en este servicio en el país es Helena Estrada, abogada, máster en finanzas y coach certificada, quien fundó la consultora Tu Divorce Planner. Su propuesta es acompañar a quienes transitan una separación para que el proceso sea menos traumático y con menos costos, tanto emocionales como económicos.
“Un divorcio marca un antes y un después. Si planificamos una casa, unas vacaciones o una carrera, ¿cómo no vamos a planificar un divorcio? Es un proceso complejo que abarca lo legal, lo impositivo, lo económico y lo social. Tomar decisiones con información, sin estar tomada por la emoción, cambia por completo la experiencia”, explica Estrada.
Según la especialista, su servicio no solo está destinado a quienes ya decidieron separarse, sino también a quienes sienten que la ruptura puede estar cerca. “Muchas mujeres consultan antes de tomar la decisión, para entender qué opciones tienen. Y también hay parejas separadas de hecho que postergan el divorcio por miedo, por desconocimiento o porque creen que iniciar el trámite puede complicar las cosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio”, señala.
La Divorce Planner ofrece un mapa de acción que incluye aspectos claves: cómo elegir abogado y contador, qué pautas de convivencia fijar, cómo hablar con la expareja para reducir fricciones y cómo acompañar a los hijos en la transición.
Un dato que impulsa la demanda es el crecimiento de divorcios en mayores de 50 años, que aumentaron un 50% en la última década. La mayor expectativa de vida cambia el panorama: “Si una persona espera vivir otros 40 o 50 años, empieza a considerar la posibilidad de un nuevo proyecto de vida”, explica Estrada.
En definitiva, la Divorce Planner llega para ocupar un espacio que hasta hace poco parecía impensado: el de organizar con estrategia y cuidado uno de los momentos más difíciles de la vida, para transformarlo en una oportunidad de recomenzar.
Informe de Verónica Maslup
