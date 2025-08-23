En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Buen día, Argentina Notas

Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse

La figura de la Divorce Planner crece en Argentina: acompaña a quienes atraviesan una separación para reducir costos emocionales y económicos, y planificar el proceso con menos fricciones.

23/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3

FOTO: Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse

  1.

    Audio. Divorce Planner: la nueva figura que acompaña en el proceso de separarse

    Buen día, Argentina

    Episodios

Organizar un casamiento puede llevar meses de planificación y un ejército de profesionales para que todo salga perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando el evento a organizar es el final de una relación? De esa pregunta surge una profesión que cada vez gana más espacio en Argentina: la Divorce Planner.

La pionera en este servicio en el país es Helena Estrada, abogada, máster en finanzas y coach certificada, quien fundó la consultora Tu Divorce Planner. Su propuesta es acompañar a quienes transitan una separación para que el proceso sea menos traumático y con menos costos, tanto emocionales como económicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Un divorcio marca un antes y un después. Si planificamos una casa, unas vacaciones o una carrera, ¿cómo no vamos a planificar un divorcio? Es un proceso complejo que abarca lo legal, lo impositivo, lo económico y lo social. Tomar decisiones con información, sin estar tomada por la emoción, cambia por completo la experiencia”, explica Estrada.

Según la especialista, su servicio no solo está destinado a quienes ya decidieron separarse, sino también a quienes sienten que la ruptura puede estar cerca. “Muchas mujeres consultan antes de tomar la decisión, para entender qué opciones tienen. Y también hay parejas separadas de hecho que postergan el divorcio por miedo, por desconocimiento o porque creen que iniciar el trámite puede complicar las cosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio”, señala.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Divorce Planner ofrece un mapa de acción que incluye aspectos claves: cómo elegir abogado y contador, qué pautas de convivencia fijar, cómo hablar con la expareja para reducir fricciones y cómo acompañar a los hijos en la transición.

Un dato que impulsa la demanda es el crecimiento de divorcios en mayores de 50 años, que aumentaron un 50% en la última década. La mayor expectativa de vida cambia el panorama: “Si una persona espera vivir otros 40 o 50 años, empieza a considerar la posibilidad de un nuevo proyecto de vida”, explica Estrada.

En definitiva, la Divorce Planner llega para ocupar un espacio que hasta hace poco parecía impensado: el de organizar con estrategia y cuidado uno de los momentos más difíciles de la vida, para transformarlo en una oportunidad de recomenzar.

Informe de Verónica Maslup

Lectura rápida

¿Qué es una Divorce Planner? Es una profesión que ayuda a las personas a organizar el proceso de separación, minimizando el trauma y los costos.

¿Quién es la pionera en Argentina? Helena Estrada es la fundadora de Tu Divorce Planner, la primera consultora de este tipo en el país.

¿Cuándo se deben consultar a una Divorce Planner? Se puede consultar antes de decidir separarse o durante el proceso de divorcio.

¿Dónde ha crecido la demanda de este servicio? En Argentina, especialmente entre personas mayores de 50 años.

¿Por qué es importante planificar un divorcio? Planificar ayuda a tomar decisiones informadas y a manejar mejor los aspectos legales, económicos y emocionales del proceso.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho