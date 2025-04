Un boxeador nigeriano murió tras desplomarse en el ring

El boxeo está de luto tras la muerte de Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, un pugilista nigeriano de 31 años que se desplomó en el tercer round de una pelea semipesada en el Bukom Boxing Arena de Ghana.

A pesar de no haber recibido golpes contundentes, colapsó inesperadamente mientras estaba de pie ante el oponente y se precipitó contra las cuerdas de manera abrupta.

El árbitro interrumpió el combate y llamó al equipo médico, que intentó reanimarlo antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Korle Bu, donde falleció 30 minutos después.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS