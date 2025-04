Así fue el cruce de Prigioni que terminó en su expulsión en un partido de la NBA

En el partido entre los Detroit Pistons y los Minnesota Timberwolves una fuerte pelea entre ambos equipos dejó siete expulsados, entre ellos el asistente argentino de los Timberwolves, Pablo Prigioni.

La pelea comenzó cuando faltaban más de ocho minutos para que termine el segundo cuarto del partido que en ese momento ganaba Detroit 39 a 29.

Naz Reid penetraba al aro cuando recibió una falta, a lo que el jugador de los Timberwolves increpó a su rival. DiVincenzo también se metió y en ese momento comenzó la pelea entre ambos equipos.

Cuando la pelea comenzaba a dispersarse Prigioni se cruzó con el entrenador de los Pistons JB Bickerstaff y luego ambos se sumaron a sus jugadores y fueron expulsados.

Donte DiVincenzo congratulates his coach Pablo Prigioni for getting kicked out with him ??



Prigioni had words with JB Bickerstaff who was surprised he got tossed too



Wolves win 123-104 pic.twitter.com/XnmamZNs1A