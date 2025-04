Una fuerte pelea dejó siete expulsados en la NBA, entre ellos un argentino

Una fuerte pelea se dio este domingo en la NBA en el partido entre los Minnesota Timberwolves y Detroit Pistons. La tangana terminó con siete expulsados, entre ellos el argentino Pablo Prigioni.

Los expulsados fueron cinco jugadores y dos miembros de los cuerpos técnicos. De Minnesota tuvieron que dejar el campo de juego Naz Reid, Donte DiVincenzo y el argentino que es asistente en los Timberwolves.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves



Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB