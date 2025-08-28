Tucumán implementa exención impositiva para actividades relacionadas con discapacidad
El Gobernador y el ministro de Economía de Tucumán anunciaron la exención de impuestos para instituciones y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad, buscando aliviar su carga fiscal.
El Gobernador de Tucumán, junto al Ministro de Economía, anunció hoy en conferencia de prensa la implementación de una exención impositiva destinada a quienes realizan actividades relacionadas con las personas con discapacidad.
El ministro de Economía, Daniel Abad, detalló a Cadena 3 que el decreto ya fue firmado y permite al Poder Ejecutivo reducir alícuotas en los impuestos de ingresos brutos. Este decreto otorga alícuota cero a aquellas instituciones y transportistas que figuren en el registro nacional de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y que operen dentro del territorio provincial.
“Aquellas instituciones y transportistas que presten servicio en la provincia de Tucumán van a gozar de alícuota cero, repito, alícuota cero hasta el 31 de diciembre de este año”, explicó Abad. La medida busca aliviar la problemática que enfrenta el sector, reconocida en múltiples ocasiones por los medios.
La decisión se alinea con el año fiscal y presupuestario, garantizando que las entidades que trabajen con personas con discapacidad no se vean imposibilitadas de cumplir con sus funciones por la presión impositiva. “Entendemos que es una muy buena decisión”, concluyó el ministro.
