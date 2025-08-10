Trágico accidente en Ruta 86: un fallecido y varios heridos en Córdoba
Un accidente de tránsito dejó un fallecido y varios heridos. El incidente involucra a cinco personas que viajaban en una camioneta Chevrolet S10.
10/08/2025
Se informó sobre un accidente de tránsito en la Ruta 86, en la localidad de Bulnes, Córdoba, que resultó en una persona fallecida.
Personal policial constató el vuelco de una camioneta Chevrolet S10 en la que se desplazaban cinco personas, oriundas de Bulnes y Coronel Moldes.
Las víctimas recibieron asistencia del servicio de emergencias y tres de ellas fueron trasladadas a dispensarios y hospitales cercanos.
El fallecimiento de una de las personas involucradas se confirmó en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.
Versiones extraoficiales indican que el accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de hoy.