Tecotex reduce turnos y despide empleados ante crisis en la industria textil
La fábrica tucumana despidió a 15 empleados, reflejando una crisis en la industria textil marcada por la caída del consumo y el aumento de importaciones.
29/08/2025 | 15:49Redacción Cadena 3
FOTO: Tecotex reduce turnos y despide empleados ante crisis en la industria textil
La fábrica tucumana Tecotex, ubicada en las cercanías de la ciudad de Lules, atraviesa una grave crisis que impulsó una reducción de turnos y la no renovación de 15 contratos.
Según dijo a Cadena 3 Miguel Andrada, secretario general de la Asociación Obrera Textil, la empresa pasará a trabajar 3 de los 5 turnos a partir del próximo lunes, lo que impactará directamente en los trabajadores.
Esta situación refleja la profunda crisis que enfrenta la industria textil argentina, afectada por la caída del consumo, el aumento de las importaciones y la competencia de las plataformas digitales.
El secretario sindical atribuye la crisis a la falta de reactivación económica y a la caída del poder adquisitivo. Andrada explicó que, a pesar de los intentos de las empresas por producir prendas más económicas, "no hay plata para que la gente compre".
Informe de Gabriel Melián
