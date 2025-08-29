En vivo

Sociedad

Tecotex reduce turnos y despide empleados ante crisis en la industria textil

La fábrica tucumana despidió a 15 empleados, reflejando una crisis en la industria textil marcada por la caída del consumo y el aumento de importaciones.

29/08/2025 | 15:49Redacción Cadena 3

FOTO: Tecotex reduce turnos y despide empleados ante crisis en la industria textil

  1.

    Audio. Tecotex reduce turnos y despide empleados ante crisis en la industria textil

    Viva la Radio

    Episodios

La fábrica tucumana Tecotex, ubicada en las cercanías de la ciudad de Lules, atraviesa una grave crisis que impulsó una reducción de turnos y la no renovación de 15 contratos.

Según dijo a Cadena 3 Miguel Andrada, secretario general de la Asociación Obrera Textil, la empresa pasará a trabajar 3 de los 5 turnos a partir del próximo lunes, lo que impactará directamente en los trabajadores. 

Esta situación refleja la profunda crisis que enfrenta la industria textil argentina, afectada por la caída del consumo, el aumento de las importaciones y la competencia de las plataformas digitales.

El secretario sindical atribuye la crisis a la falta de reactivación económica y a la caída del poder adquisitivo. Andrada explicó que, a pesar de los intentos de las empresas por producir prendas más económicas, "no hay plata para que la gente compre".

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué crisis enfrenta Tecotex? La fábrica enfrenta una grave crisis que ha llevado a una reducción de turnos y la no renovación de 15 contratos.

¿Quién es Miguel Andrada? Es el secretario general de la Asociación Obrera Textil y ha informado sobre la situación de Tecotex.

¿Cuándo comenzará la reducción de turnos? La reducción de turnos comenzará el próximo lunes, pasando de 5 a 3 turnos.

¿Dónde se ubica Tecotex? La fábrica está ubicada en las cercanías de la ciudad de Lules, en la provincia de Tucumán.

¿Por qué se produce esta crisis en la industria textil? La crisis se atribuye a la caída del consumo, el aumento de importaciones y la falta de reactivación económica.

