Tancacha: detienen a un empleado municipal acusado de vender droga a menores
Durante el operativo se secuestró cocaína y dinero. Las investigaciones duraron cuatro meses.
02/09/2025 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Tancacha: detienen a un empleado municipal acusado de vender droga a menores.
-
Audio. Tancacha: detienen a un empleado municipal acusado de vender droga a menores
Siempre Juntos
Un empleado de la Municipalidad de Tancacha (Córdoba) quedó detenido, acusado de vender droga a menores.
El operativo se realizó este martes, donde se logró la detención del hombre de 41 años.
La causa judicial lleva cuatro meses de investigaciones a cargo de una fiscalía de Río Tercero. En el allanamiento se secuestró varias dosis de cocaína, dinero y distintos elementos de interés para la causa.
De acuerdo a lo investigado, el detenido fue imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores de edad. Además, ofrecía la modalidad de "delivery" de estupefacientes a sus clientes.
/Inicio Código Embebido/
Justicia. Condenaron al conductor que arrastró a un policía durante un control en Córdoba
El fiscal Raúl Garzón condenó al hombre a tres años de prisión condicional por los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "lesiones calificadas".
/Fin Código Embebido/
Informe de Francisco Centeno.