Sociedad

Tancacha: detienen a un empleado municipal acusado de vender droga a menores

Durante el operativo se secuestró cocaína y dinero. Las investigaciones duraron cuatro meses.

02/09/2025 | 10:40Redacción Cadena 3

FOTO: Tancacha: detienen a un empleado municipal acusado de vender droga a menores.

Un empleado de la Municipalidad de Tancacha (Córdoba) quedó detenido, acusado de vender droga a menores. 

El operativo se realizó este martes, donde se logró la detención del hombre de 41 años.

La causa judicial lleva cuatro meses de investigaciones a cargo de una fiscalía de Río Tercero. En el allanamiento se secuestró varias dosis de cocaína, dinero y distintos elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo investigado, el detenido fue imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores de edad. Además, ofrecía la modalidad de "delivery" de estupefacientes a sus clientes.

Informe de Francisco Centeno.

