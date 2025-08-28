Sumarán nuevas denuncias en el caso del presunto violador serial en Córdoba

FOTO: Se suman nuevas denuncias en el caso del presunto violador serial en Córdoba.

Este jueves se sumarán más denuncias en la justicia en el marco del caso del supuesto violador serial en Córdoba, según confirmó la abogada querellante, Fernanda Alaniz.

Recordemos que hasta el momento eran tres las presentaciones judiciales por supuestos abusos. En las últimas horas, el fiscal Juan Ávila Echenique elevó a juicio uno de los hechos en donde está como víctima la hija del acusado, que se encuentra detenido.

Esta situación continúa generando preocupación y atención en la sociedad cordobesa, mientras se esperan más avances en la investigación judicial.

Informe de Francisco Centeno.