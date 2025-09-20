Prisión preventiva a Jazo Acevedo por disparar a dos jóvenes en Tucumán
Miembro de la barra brava de Atlético Tucumán, enfrenta prisión prevenJaso Acevedo, partetiva tras disparar a dos jóvenes en El Sifón.
20/09/2025 | 10:06Redacción Cadena 3
FOTO: Barras bravas: un ataque que conmociona Tucumán
Jazo Acevedo, integrante de la barra brava de Atlético Tucumán, enfrenta prisión preventiva tras dispararle a dos jóvenes. El hombre estuvo prófugo durante un mes y fue detenido el jueves último.
Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, el 3 de agosto de este año, a la medianoche, dos hombres de 22 y 32 años estaban parados en una esquina del barrio Juan Pablo II, conocido como El Sifón. En ese momento, Acevedo apareció con un arma de fuego y efectuó varios disparos a las víctimas.
Uno de los afectados sufrió una herida con orificio de entrada y salida en su pierna izquierda, mientras que el otro recibió dos heridas en su pierna izquierda y dos en su pie derecho. Tras el ataque, Acevedo huyó del lugar.
El juez dispuso su prisión preventiva por dos meses hasta que avance la investigación. También se ordenó su inmediato traslado al complejo penitenciario y una junta médica, ya que en su momento adujo a reto domiciliario por problemas de salud.
Informe de Rosalía Cazorla
