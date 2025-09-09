En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Pareja ratificó a Alejandro Bondarenko tras sus críticas sobre los jubilados

El presidente de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires habló del diputado electo luego de sus cuestionamientos al plan económico del Presidente.

09/09/2025 | 11:22Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandro Bondarenko y Javier Milei.

  1.

    Audio. Sebastián Pareja ratifica a Alejandro Bondarenco tras críticas sobre jubilados

    Cadena 3

    Episodios

Sebastián Pareja ratificó al diputado electo Alejandro Bondarenko tras las críticas manifestadas durante una entrevista sobre la situación de los jubilados, cuando dijo que su mamá era jubilada y "no llegaba a fin de mes", poniendo en cuestionamiento el plan económico que lleva adelante el oficialismo, del que actualmente forma parte.

"Por supuesto que está ratificado, la entrevista es muy larga, se sacan partes que no tienen que ver con una campaña", expresó Pareja.

Y argumentó: "¿Cómo va a apuntar contra el gobierno? Es una persona muy loable, muy leal y está contento con el lugar que le ha dado el Presidente". 

Por último, Pareja destacó la importancia de la libertad de expresión en este contexto: "La gente se expresa libremente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho