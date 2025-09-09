Pareja ratificó a Alejandro Bondarenko tras sus críticas sobre los jubilados

Sebastián Pareja ratificó al diputado electo Alejandro Bondarenko tras las críticas manifestadas durante una entrevista sobre la situación de los jubilados, cuando dijo que su mamá era jubilada y "no llegaba a fin de mes", poniendo en cuestionamiento el plan económico que lleva adelante el oficialismo, del que actualmente forma parte.

"Por supuesto que está ratificado, la entrevista es muy larga, se sacan partes que no tienen que ver con una campaña", expresó Pareja.

Y argumentó: "¿Cómo va a apuntar contra el gobierno? Es una persona muy loable, muy leal y está contento con el lugar que le ha dado el Presidente".

Por último, Pareja destacó la importancia de la libertad de expresión en este contexto: "La gente se expresa libremente".

Informe de Ariel Rodríguez.