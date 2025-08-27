Libran la orden de detención internacional para Javier Grasso, que sigue prófugo
El cuerpo de la joven fue hallado en el placard del departamento que vivía su hermano, Horacio Antonio Grasso, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.
27/08/2025 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Libran la orden de detención internacional para Javier Grasso, que sigue prófugo.
Audio. Libran la orden de detención internacional para Javier Grasso, que sigue prófugo
Desde la Fiscalía a cargo de José Bringas, confirmaron que Javier Grasso continúa en calidad de prófugo, por lo que la Justicia libró una orden de detención internacional.
Según la Justicia, Grasso participó del femicidio de Milagros Basto. Los restos de la joven fueron hallados en el departamento que tenía su hermano, Horacio Antonio Grasso, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.
La orden de detención a nivel internacional para Grasso se dio con el objetivo de sumar esfuerzos por dar con su paradero.
Córdoba. Caso Grasso: denuncian por mal desempeño y negligencia al juez Echenique Esteve
El legislador Gregorio Hernández Maqueda pidió que sea suspendido preventivamente mientras se desarrolla la investigación y que se sumen como pruebas los informes del Servicio Penitenciario y del Patronato del Liberado.
Informe de Francisco Centeno.