Libran la orden de detención internacional para Javier Grasso, que sigue prófugo

Desde la Fiscalía a cargo de José Bringas, confirmaron que Javier Grasso continúa en calidad de prófugo, por lo que la Justicia libró una orden de detención internacional.

Según la Justicia, Grasso participó del femicidio de Milagros Basto. Los restos de la joven fueron hallados en el departamento que tenía su hermano, Horacio Antonio Grasso, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

La orden de detención a nivel internacional para Grasso se dio con el objetivo de sumar esfuerzos por dar con su paradero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.