La Defensoría Docente de Mendoza recibe 30 procedimientos mensuales en promedio
Desde su creación, la Defensoría Docente recibe cerca de un procedimiento diario en Mendoza, con 25-30 casos mensuales, según Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos.
05/09/2025 | 14:25Redacción Cadena 3
FOTO: La Defensoría Docente de Mendoza recibe 30 procedimientos mensuales en promedio
Audio. La Defensoría Docente recibe un promedio de 30 procedimientos mensuales en Mendoza
Viva la Radio
Desde su creación, la Defensoría Docente recibe cerca de un procedimiento diario desde finales de mayo hasta septiembre. Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, afirmó: "Tenemos un promedio de 25-30 procedimientos que se inician mensualmente".
Sconfienza explicó que se toman medidas precautorias que permite la normativa. "Lo que se hacen es tomar las medidas precautorias, como puede ser el caso de un traslado preventivo, o en estos casos también lo que estamos empezando a hacer es suspender preventivamente".
Este contexto resalta la creciente necesidad de salvaguardar los derechos de los docentes en Mendoza.
Informe de Laura Carbonari
Lectura rápida
¿Qué recibe la Defensoría Docente?
Cerca de un procedimiento diario desde finales de mayo hasta septiembre.
¿Quién es Alejandro Sconfienza?
Es el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas.
¿Cuántos procedimientos se inician mensualmente?
Se inician entre 25 y 30 procedimientos mensualmente.
¿Qué medidas se toman según la normativa?
Se toman medidas precautorias, como traslados preventivos o suspensiones preventivas.
¿Dónde se destaca esta situación?
En Mendoza, donde se busca salvaguardar los derechos de los docentes.