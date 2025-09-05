En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Defensoría Docente de Mendoza recibe 30 procedimientos mensuales en promedio

Desde su creación, la Defensoría Docente recibe cerca de un procedimiento diario en Mendoza, con 25-30 casos mensuales, según Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos.

05/09/2025 | 14:25Redacción Cadena 3

FOTO: La Defensoría Docente de Mendoza recibe 30 procedimientos mensuales en promedio

  1.

    Audio. La Defensoría Docente recibe un promedio de 30 procedimientos mensuales en Mendoza

    Viva la Radio

    Episodios

Desde su creación, la Defensoría Docente recibe cerca de un procedimiento diario desde finales de mayo hasta septiembre. Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, afirmó: "Tenemos un promedio de 25-30 procedimientos que se inician mensualmente".

Sconfienza explicó que se toman medidas precautorias que permite la normativa. "Lo que se hacen es tomar las medidas precautorias, como puede ser el caso de un traslado preventivo, o en estos casos también lo que estamos empezando a hacer es suspender preventivamente". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este contexto resalta la creciente necesidad de salvaguardar los derechos de los docentes en Mendoza.

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Qué recibe la Defensoría Docente?
Cerca de un procedimiento diario desde finales de mayo hasta septiembre.

¿Quién es Alejandro Sconfienza?
Es el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas.

¿Cuántos procedimientos se inician mensualmente?
Se inician entre 25 y 30 procedimientos mensualmente.

¿Qué medidas se toman según la normativa?
Se toman medidas precautorias, como traslados preventivos o suspensiones preventivas.

¿Dónde se destaca esta situación?
En Mendoza, donde se busca salvaguardar los derechos de los docentes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho