FOTO: La Defensoría Docente de Mendoza recibe 30 procedimientos mensuales en promedio

Desde su creación, la Defensoría Docente recibe cerca de un procedimiento diario desde finales de mayo hasta septiembre. Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, afirmó: "Tenemos un promedio de 25-30 procedimientos que se inician mensualmente".

Sconfienza explicó que se toman medidas precautorias que permite la normativa. "Lo que se hacen es tomar las medidas precautorias, como puede ser el caso de un traslado preventivo, o en estos casos también lo que estamos empezando a hacer es suspender preventivamente".

Este contexto resalta la creciente necesidad de salvaguardar los derechos de los docentes en Mendoza.

Informe de Laura Carbonari