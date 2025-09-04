FOTO: Mendoza: detuvieron a un colombiano por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Un ciudadano de nacionalidad colombiana, con pedido internacional de captura, fue detenido en las inmediaciones de la ciudad de Mendoza, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad.

El aprehendido, de 32 años, quedó a disposición del Juzgado Federal de Garantías de Mendoza, a cargo de Alberto Carelli, Secretaría Penal de Mariela Andia, a la espera de la continuidad de su proceso judicial.

La detención se concretó la semana pasada, cuando el sujeto intentaba tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), un turno vía online para regularizar su situación de residencia en la Argentina.

Luego del otorgamiento del turno, mediante el entrecruzamiento de datos el organismo estatal pudo determinar que el solicitante tenía un pedido de captura internacional, vigente desde mayo a solicitud del Juzgado N°2 Penal Municipal con funciones de Garantías de la ciudad de Cali, por ante la Fiscalía 40 Especializada de Bogotá.

El delito que le imputan las autoridades judiciales extranjeras es haber pertenecido a una organización criminal, con injerencia delictiva en todo el territorio nacional de aquel país, dedicada a la captación masiva y habitual de dinero a través de una plataforma virtual, ofertada como la primera criptomoneda colombiana de nombre “Daily Cop”.

Ante esta situación, personal de la DNM alertó a los agentes de la División Unidad Operativa Federal Mendoza acerca de la fecha y hora del turno brindado, aunque el detenido finalmente no se presentó.

Sin embargo, contando con la información aportada por el ente gubernamental, los federales tomaron conocimiento de los datos filiatorios del prófugo y a partir de allí, implementaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de su último domicilio conocido, ubicado en la localidad de Chacras de Coria, Departamento de Luján de Cuyo.

En esas circunstancias, observaron en un determinado momento a un hombre que circulaba a pie sobre la vía pública por el pasaje Callejón Gutiérrez al 2.300, al cual solicitaron que detenga su marcha a los fines de su identificación. Tras verificar que se trataba del evadido, los uniformados procedieron a su inmediata detención.