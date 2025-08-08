Julieta Silva enfrenta prisión domiciliaria tras nueva acusación de homicidio
La mujer condenada por el homicidio de su novio deberá cumplir prisión domiciliaria. Silva enfrenta nueva acusación por lesiones a su esposo, con riesgo de fuga.
08/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3
FOTO: Mendoza: otorgaron la prisión domiciliaria a Julieta Silva por ejercer violencia contra su marido
En una decisión que vuelve a ponerla en el centro de la escena, Julieta Silva deberá cumplir prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica. La mujer ya había sido condenada por el trágico homicidio de su novio, Gennaro Fortunato, en 2017.
La medida fue dictada por el juez Claudio Gil, del Juzgado Penal Colegiado Nº 2 de San Rafael. El fiscal Sidotti solicitó prisión preventiva de Silva, argumentando que existía riesgo de fuga e influencia sobre el testigo.
Según fuentes judiciales, el tribunal solicitó informes al equipo técnico y al juzgado de familia para determinar si Silva se encuentra en condiciones de cuidar a su hija menor de edad.
Silva quedó detenida el 25 de julio tras ser formalmente imputada por lesiones agravadas por el vínculo en perjuicio de su actual marido. La denuncia presentada por la presunta víctima afirmaba haber sufrido agresiones que el cuerpo médico forense constató.
Ahora, con la orden de prisión domiciliaria con tobillera, el caso sigue su curso.
Informe de Laura Carbonari