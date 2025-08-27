En vivo

Sociedad

Hoy indagan a los acusados de descuartizar a Brenda Torres en Córdoba

Cristian Aranda y Gustavo Lencina serán indagados por primera vez este miércoles.

27/08/2025 | 10:58Redacción Cadena 3

FOTO: Hoy indagan a los acusados de descuartizar a Brenda Torres en Córdoba.

  1.

    Audio. Hoy indagan a los acusados de descuartizar a Brenda Torres en Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

Desde la fiscalía del distrito IV turno II a cargo de Horacio Vázquez confirmaron que este miércoles indagarán a los dos acusados por descuartizar a Brenda Torres en Córdoba.

Además, indicaron que todavía faltan partes del cuerpo de la joven que tenía 21 años.

Los acusados, Cristian Aranda y Gustavo Lencina, van a ser indagados por primera vez y hay expectativa para saber si van a reconocer el hecho y pueden aportar más datos de cómo se habría dado el crimen.

Los restos de Brenda fueron hallados en una vivienda muy cerca del Estadio Mario Alberto Kempes.

Informe de Francisco Centeno.

