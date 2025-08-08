El pato Juan no regresa a su rutina en la peatonal tras acuerdo municipal

La historia del querido pato Juan y su dueña, la florista Margarita, llegó a su fin. Luego de una reunión con las autoridades municipales, se confirmó que el animal no volverá a su rutina en la peatonal San Martín y Garibaldi.

El conflicto comenzó a fines de julio tras una denuncia anónima y se resolvió este viernes luego de que Margarita aceptara las condiciones del municipio. A cambio, el pato Juan se quedará en su casa y la municipalidad se ofreció a construirle un corral para que esté cómodo y seguro.

Además, las autoridades se comprometieron a vacunar al resto de las mascotas de la familia. La noticia generó una mezcla de tristeza y dolor, ya que el pato se había convertido en un símbolo de la zona. Se juntaron 8.000 firmas de vecinos pidiendo su regreso, e incluso la vicegobernadora Eve Casado se había pronunciado en redes sociales sobre el caso.

El pato Juan fue retirado del centro hace más de una semana y media y vivía en el puesto de flores de su dueña desde que era pequeño. La hija del comerciante relató cómo el ave, que se encuentra en la casa mientras que la mujer trabaja, extraña profundamente a su dueña.

Finalmente, Margarita aceptó la propuesta para que el animal se adapte a su nueva vida. Con esta decisión, se cierra la polémica que había conmovido a toda la provincia.

Informe de Laura Carbonari