Revuelo en Mendoza: juntaron 8.000 firmas para la liberación del "pato Juan"

El pato Juan se convirtió en una verdadera celebridad en Mendoza, generando un gran debate público tras ser retirado del espacio público de la capital. Este pato criollo, que acompaña a Margarita -dueña de un puesto de flores- se volvió un ícono que atrae tanto a mendocinos y a turistas.

Incluso, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, manifestó su apoyo a Juan a través de las redes sociales. A partir de una denuncia hecha por un vecino que afirmó haber sido atacado por el pato, el municipio emitió una orden que exige su retirada en 48 horas.

Margarita relata cómo Juan llegó a su vida: "Juancito apareció aquí a principios de enero y, como no lo podíamos dejarlo solo, lo llevábamos y traíamos. Ya pasaron siete meses y medio".

Sin embargo, una ordenanza local que prohíbe la presencia de animales de granja en el centro puso en riesgo la continuidad de Juan en su emblemático lugar.

A pesar de la ordenanza, parte de la comunidad movilizó por su liberación. "Hemos superado las ocho mil firmas para que el pato Juan vuelva", aseguró la propietaria del puesto de flores. Los mendocinos consideran que aunque la ley existe, el pato enriqueció la vida del centro de la ciudad y muchos lo ven como un elemento inspirador.

El abogado Oscar Alfredo Mellado, que representa a la dueña del "pato Juan" presentó un recurso para reconsiderar la decisión del municipio. Además, un concejal solicitó una mesa de diálogo para que se revise la normativa, aunque la Municipalidad mantuvo su posición firme respecto a la ley.

Así, la historia del pato Juan continúa generando un fuerte interés y una movilización cívica que pone de manifiesto la conexión entre la comunidad y este particular personaje.

Informe de Facundo Dimaría.