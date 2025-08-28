En vivo

Sociedad

El ministro Montero aclaró la relación de Mendoza con droguería suizo-argentina

El Ministro de Salud de Mendoza explicó a Cadena 3 lo contratos con droguería involucrada en escándalo de coimas. Aseguró que la firma representa solo el 2% de medicamentos adquiridos en la provincia.

28/08/2025 | 18:13Redacción Cadena 3

FOTO: La droguería Suizo Argentina fue fundada en 1923.

  1. Audio. Ministro de Salud aclara contratos de Mendoza con droguería suizo-argentina

    Viva la Radio

    Episodios

El Ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, salió a dar precisiones sobre la relación de la provincia con la droguería suizo-argentina involucrada en un escándalo por presuntas coimas.

Montero reveló a Cadena 3 que en los últimos dos años, la provincia ha tenido contratos con la firma por 1.800 millones de pesos, lo que representa el 2% de los medicamentos adquiridos. Afirmó que la droguería es una de las más grandes del país y participa de manera normal en las licitaciones públicas.

"La suizo-argentina tiene pocas ventas en la provincia y ha vendido el 2% de los medicamentos", afirmó el ministro. Además, si se consideran los organismos autárquicos y los hospitales de la provincia, el monto total de contratos asciende a casi 2.000 millones de pesos.

El ministro evitó pronunciarse sobre el escándalo de coimas, afirmando que "si hubo corrupción, los responsables deben ir presos".

También destacó el sistema de compras de la provincia, que adjudica contratos por renglón y premia al que ofrece el precio más bajo por cada insumo. Montero enfatizó que este mecanismo ha permitido a la provincia ahorrar más de 2.600 millones de pesos, gracias a la posibilidad de comprar o importar directamente desde países como India, Chipre, Alemania y Finlandia.

Hasta el momento, estas son las aclaraciones que ha proporcionado el ministro Montero sobre la droguería suizo-argentina y su vinculación con el gobierno de Cornejo.

El ministro destacó que la provincia ahorra más de 2.600 millones de pesos gracias a la posibilidad de comprar o importar directamente desde países como India, Chipre, Alemania y Finlandia.

Informe de Laura Carbonari

Lectura rápida

¿Quién hizo declaraciones sobre la droguería?
El Ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, hizo declaraciones sobre la droguería suizo-argentina.

¿Cuánto ha contratado la provincia con la droguería?
La provincia ha tenido contratos con la droguería por 1.800 millones de pesos en los últimos dos años.

¿Qué porcentaje de medicamentos representa la droguería?
La droguería representa el 2% de los medicamentos adquiridos por la provincia.

¿Cuánto ha ahorrado la provincia en compras?
La provincia ha ahorrado más de 2.600 millones de pesos gracias a su sistema de compras.

¿Qué dijo Montero sobre la corrupción?
Montero afirmó que si hubo corrupción, los responsables deben ir presos.

