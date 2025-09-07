En vivo

Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Mario Zanoni

Celeste Pereyra

Sociedad

Diego Santilli instó a los bonaerenses a votar con normalidad en Tigre

Diego Santilli, candidato a diputado nacional, invita a los bonaerenses a ejercer su derecho al voto y asegura que se espera un proceso normal en las elecciones.

07/09/2025 | 09:14

FOTO: Diego Santilli, candidato a diputado de la Nación.

  1.

    Audio. Diego Santilli insta a los bonaerenses a votar con normalidad en Tigre

    Cadena 3

    Episodios

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por el PRO, vota en la Escuela de Tigre y animó a los bonaerenses a participar en las elecciones. "Lo importante es que la gente se tome un rato de su domingo de vida y vote", afirmó.

El candidato resaltó la relevancia de la expresión ciudadana: "Invitó a todos los ciudadanos, a todos los bonaerenses a que vengan a votar, a expresarse y, en definitiva, a definir cuáles son sus ideas".

Sobre el proceso electoral, Santilli reconoció que hubo demoras en algunos distritos, pero confió en que todo se desarrolle con normalidad y paz. "Ojalá que sea con total normalidad, que esté totalmente normalizada en toda la provincia y ojalá que sea en paz", expresó.

Finalmente, Santilli reiteró su llamado a la acción: "Yo quiero invitar a todos a que vengan a votar".

Informe de Pilar Gill Peris

