Sociedad

Detuvieron a una docente por intentar subir un video de pedofilia a YouTube

La mujer, a punto de jubilarse, fue separada de su cargo. Estuvo en prisión durante el fin de semana pero fue liberada.

12/08/2025 | 07:49Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Mendoza (Foto: Gentileza de Diario Uno).

  1.

    Audio. Detuvieron a una docente por intentar subir un video de pedofilia a YouTube

    Siempre Juntos

    Episodios

Separaron de su cargo a una docente del Valle de Uco, acusada de intentar distribuir un video de pedofilia. La maestra, que está cerca de jubilarse, intentó subir un archivo de abuso sexual infantil a la plataforma YouTube.

La acción fue detectada por Google, lo que llevó a su inmediata detención por parte de la policía mendocina. La mujer permaneció en los calabozos de la comisaría 20 de Tupungato todo el fin de semana.

En las últimas horas, el fiscal Pablo Fossaroli la liberó tras obligarla a rendir una fianza. A su vez, la imputó por el delito de distribución de material relacionado a la pedofilia.

Es importante destacar que la mujer no tiene antecedentes penales, lo que añade un contexto distinto al caso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la docente del Valle de Uco?
Fue separada de su cargo por intentar distribuir un video de pedofilia.

¿Quién detectó la acción de la maestra?
La acción fue detectada por Google.

¿Cuándo fue detenida la docente?
Fue detenida por la policía mendocina y permaneció en calabozos durante el fin de semana.

¿Dónde fue liberada la docente?
El fiscal Pablo Fossaroli la liberó tras rendir una fianza.

¿Por qué es relevante el caso?
La mujer no tiene antecedentes penales, lo que añade un contexto distinto al caso.

