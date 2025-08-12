Detuvieron a una docente por intentar subir un video de pedofilia a YouTube

Separaron de su cargo a una docente del Valle de Uco, acusada de intentar distribuir un video de pedofilia. La maestra, que está cerca de jubilarse, intentó subir un archivo de abuso sexual infantil a la plataforma YouTube.

La acción fue detectada por Google, lo que llevó a su inmediata detención por parte de la policía mendocina. La mujer permaneció en los calabozos de la comisaría 20 de Tupungato todo el fin de semana.

En las últimas horas, el fiscal Pablo Fossaroli la liberó tras obligarla a rendir una fianza. A su vez, la imputó por el delito de distribución de material relacionado a la pedofilia.

Es importante destacar que la mujer no tiene antecedentes penales, lo que añade un contexto distinto al caso.