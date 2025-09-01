En vivo

Sociedad

Crisis en el sector panadero de Salta: caída del 30% del consumo

El presidente de la Cámara de Industriales Panaderos enfatizó el cierre de negocios ante el aumento de costos e insumos.

01/09/2025 | 13:28Redacción Cadena 3

FOTO: Cayó la venta en las panaderías de Salta.

  1. Audio. Cierre de panaderías en Salta por la crisis económica, advierte el sector

    Cadena 3

    Episodios

El presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió a Cadena 3 sobre el cierre de panaderías en los barrios, destacando que "la situación realmente es clave".

Romano señaló que "la mayoría de las panaderías han abierto en el menor tiempo posible, siguen cerradas" y agrega que "en las demás están con serios problemas económicos".

El empresario indicó que los costos y los insumos continúan en aumento, lo que provoca "una caída de 30, 40% de consumos". A su juicio, no se puede trasladar esa alza a los precios, explicando que "se ha cerrado la cifra".

Romano resaltó la necesidad de medidas, mencionando: "Poder dar un crédito para poder pasar este momento económico malo y la tasa es del por ciento". Añade que, "si no aumenta el consumo en la gente, va a ser muy difícil sobrevivir".

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Quién advirtió sobre el cierre de panaderías?
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta.

¿Qué situación enfrentan las panaderías?
Están cerrando y enfrentan serios problemas económicos.

¿Cuánto ha caído el consumo?
Ha caído entre un 30% y 40%.

¿Qué propone Romano para ayudar a las panaderías?
Propone dar un crédito para sobrellevar la situación económica.

¿Por qué es difícil para las panaderías sobrevivir?
La falta de aumento en el consumo de la gente dificulta su supervivencia.

