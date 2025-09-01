Crisis en el sector panadero de Salta: caída del 30% del consumo

FOTO: Cayó la venta en las panaderías de Salta.

El presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió a Cadena 3 sobre el cierre de panaderías en los barrios, destacando que "la situación realmente es clave".

Romano señaló que "la mayoría de las panaderías han abierto en el menor tiempo posible, siguen cerradas" y agrega que "en las demás están con serios problemas económicos".

El empresario indicó que los costos y los insumos continúan en aumento, lo que provoca "una caída de 30, 40% de consumos". A su juicio, no se puede trasladar esa alza a los precios, explicando que "se ha cerrado la cifra".

Romano resaltó la necesidad de medidas, mencionando: "Poder dar un crédito para poder pasar este momento económico malo y la tasa es del por ciento". Añade que, "si no aumenta el consumo en la gente, va a ser muy difícil sobrevivir".

Informe de Elisa Zamora.