Equi Fernández se despidió de Boca: jugará en el fútbol de Arabia Saudita

El mediocampista Ezequiel “Equi” Fernández, que jugará en el fútbol árabe, se despidió de Boca con una emotiva carta: “Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores”, expresó.

“¡Hola Bosteros! Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona”, comienza la carta del jugador de 22 años, que viene de representar a la Selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos.

Y continúa: “A los hinchas, a los que siempre están en las buenas y en las malas. ¡Gracias por todo el cariño! ¡Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores! Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino. ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida!”.

Finalmente, cerró el mensaje con un nuevo agradecimiento y dejó la puerta abierta para un posible retorno en el futuro: “Espero volver a verlos pronto”.

“Equi” Fernández se formó como jugador en Boca, equipo con el que debutó en 2021. Durante 2022 estuvo a préstamo en Tigre, para luego volver al club de La Ribera, con el que ganó dos títulos: la Copa Argentina 2019/20 y la Supercopa Argentina 2022.

Su próximo equipo será el Al Qadsiah de Arabia Saudita, que ejecutó su cláusula de salida, que era de 20 millones de dólares, más otros tres millones que servirán para abonar los impuestos y los porcentajes correspondientes, según revelaron a Noticias Argentinas fuentes vinculadas a la negociación.

“Equi” viene de disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección argentina Sub 23, en la que demostró un gran nivel pese a la decepción que representó haber quedado eliminados ante la anfitriona Francia en los cuartos de final.