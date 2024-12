"Salir de la quiebra para volver a creer”, inspiradora charla de Armando Pérez

Armando Valentín Pérez falleció este martes a sus 80 años en Buenos Aires. El histórico presidente de Belgrano llegó cuando el club se encontraba en quiebra y a punto de desaparecer.

Pérez fue presidente del club entre 2005 y 2017. Durante su gestión, logró revertir la mala situación económica del club. Bajo su liderazgo, el equipo logró ascender a la Primera División, se mantuvo allí durante ocho años consecutivos y clasificó a las primeras competencias internacionales de la historia del club.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una charla TEDx publicada en octubre del año 2013 el, en aquel momento presidente del club “Pirata”, habló de forma inspiradora a los jóvenes: “Vivan, traten de vivir lo mejor que puedan, mantengan la sonrisa y no tengan caras tristes”.

“Hagan valer absolutamente todo. Es el tiempo de ustedes y los derechos que tienen. Crean en lo que puedan generar en conjunto y participen”, dijo Armando.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo más valido es llegar al corazón de las personas y existe devolución de este tipo de cosas. Al ver todo lo que están haciendo renace una esperanza”, le aseguró a los jóvenes presentes en la charla.

“Lo de Belgrano es simplemente una ecuación de posibilidades, de querer demostrar que si uno quiere se pueden hacer las cosas y demostrar que no somos todos ladrones. No es más que eso, tuve la suerte de elegir muchos colaboradores que me ayudaron y que son los verdaderos hacedores de esto”, dijo en referencia a su presidencia en Belgrano.

La charla completa

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/