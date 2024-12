Erviti marcó la cancha: "A lo Belgrano"

Gabriel Rodríguez

“Acá no se trata de cómo van a jugar mis equipos, sino cómo quiere jugar Belgrano. El club tiene una historia de lucha y competitividad. Lo que no va a cambiar es la cultura de Belgrano. Acá hay que ganar”.

¿Qué quiso decir? Que su equipo jugará ‘a lo Belgrano’, ni más ni menos que eso.

Con esas palabras, Walter Erviti ya marca una clara diferencia con su antecesor, Juan Cruz Real y también con el primer técnico de la gestión de Luis Artime, el “Chano” Alejandro Orfila.

Porque está a la vista, y a los resultados y forma de juego nos remitimos, que cuando agarraron el timón tipos con una idea que está en la antípodas, fracasaron exitosamente en el intento.

Las preguntas que se imponen son: ¿Por qué se quiere cambiar la idiosincrasia de Belgrano, bien remarcada por Erviti y pese a que su idea no sería justamente esa? ¿No fue demasiado con los experimentos ya nombrados anteriormente? ¿De los tres entrenadores anteriores de este ciclo, no fue Guillermo Farré el que no inventó nada raro, respetando la esencia Belgrano ganando la Primera Nacional y clasificando a la Sudamericana?

Si el flamante técnico sostiene que no se va a cambiar la cultura de Belgrano es porque sabe, estudió, miró, escuchó y seguramente le dijeron que no se debe volver a jugar como lo hacía Real. Quien además dejó al club sin jugadores naturales en puestos clave. Al punto de que sale al mercado de pases a buscar un “4”, un “2”, un “6”, un “3” y un “5” porque Real los vació.

Después estará el gusto de los hinchas, que ya se manifestaron y Erviti contestando con altura, hablando de la exigencia y demás. Es notoria la inexperiencia e innegable su último paso por Chile que fue malo. Desde ese punto de vista, es probable que la jugada no pidiera eso porque aunque a Erviti no le guste, Talleres dejó la vara allá arriba y casi sale campeón.

Quizá el reproche en la rueda de prensa, en donde tuvo palabras muy medidas, es que no dejó en claro sus ideas futbolísticas y de cómo se espera que juegue su equipo. Tácticamente tiene la capacidad de ser más versátil que Real porque es un entrenador joven y con ganas de mostrarse.

Cabe recordar que cuando se eligió a este técnico, el comunicado oficial del club decía entre otras cosas “perfil adecuado de acuerdo al proyecto, tomando la línea de juego deseada, metodología de trabajo, capacidad de manejo de grupo… “. Se entiende que “manejo de grupo” no es para imitar lo que hizo el técnico anterior.

¿Es una apuesta? Claramente. ¿Si sale bien? Todos contentos y puntazo para Ariel Rojas y Artime. ¿Si sale mal? Bueno, cada uno asumirá las responsabilidades del caso. Al fin de cuentas a Erviti le ofrecen un laburo en la máxima categoría y obviamente no va a decir “no… la gente no me aprueba”. O sea, si se van a enojar, que no lo hagan con el entrenador.

Erviti es una apuesta. Bueno, toda contratación pasa a ser una apuesta. Porque si viene un técnico de experiencia, con palmarés, recorrido y jerarquía pero si los resultados, los goles, la suerte no están de su lado, corre igual que aquel sin la mínima experiencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/