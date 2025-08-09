Belgrano se hizo gigante en Alberdi, le ganó 2-1 a Banfield y es escolta

Belgrano dio un paso clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar este sábado 2-1 a Banfield en el estadio Gigante de Alberdi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha y ante un marco imponente de público.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski golpeó en los momentos justos. A los 19 minutos de la primera etapa, Gabriel Compagnucci abrió el marcador con un potente remate de aire tras un centro preciso. Ya en el complemento, cuando apenas iban tres minutos, una pared entre Lucas Zelarayán y Franco Jara terminó con el remate cruzado del “Chino” contra un palo para el 2-0 que desató la euforia en Alberdi.

Banfield reaccionó rápido: a los 11 minutos, Mauro Méndez descontó para el conjunto de Pedro Troglio y encendió la esperanza visitante. Sin embargo, el Pirata mostró oficio para sostener la ventaja, cerrando espacios y defendiendo con la solidez que caracteriza al equipo de Zielinski.

Zelarayán volvió a ser la gran figura, confirmando su notable momento futbolístico y convirtiéndose en el motor creativo de Belgrano. Con esta victoria, el Celeste acumula 7 puntos en la Zona A —producto de dos triunfos, un empate y una derrota— y se ubica como escolta de Estudiantes de La Plata, líder con 9 unidades.

En la próxima fecha, el Pirata visitará a Aldosivi en Mar del Plata el viernes 15, desde las 15.30, con el objetivo de seguir prendido en la pelea por la cima.

El gol del "Chino" Zelarayan

GOLAZO, CHINO: Zelarayán condujo y definió para el 2-0 de Belgrano ante Banfield.



El gol de Compagnucci

ARRIBA EL PIRATA: Compagnucci puso el 1-0 de Belgrano vs. Banfield en el Gigante de Alberdi por el #TorneoClausura.



