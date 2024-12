Básquet: Instituto debutó en la Champions con una derrota ajustada ante Franca

Instituto no es solo fútbol. Este sábado por la noche, el equipo dirigido por Lucas Victoriano estuvo cerca de lograr la hazaña en el debut en la Basketball Champions League Américas ante el poderoso Sesi Franca de Brasil, en el estadio Ángel Sandrín.

La jerarquía del conjunto brasileño (gran candidato al título) le permitió llevarse un gran triunfo por 81-76 sobre "La Gloria", que llegó a ganar por 10 puntos en el primer tiempo, pero que no pudo aguantar hasta el final.

El hombre de la noche fue el ex NBA y jugador de la Selección brasileña, Didi Louzada, que terminó con 24 puntos, 5 rebotes y 25 de eficiencia. Su aparición en el tercer cuarto con 16 puntos al hilo, fue la llave para dar vuelta la historia.



Un primer tiempo al compás de Instituto

El comienzo del encuentro tuvo a dos equipos con actitudes diferentes. "La Gloria" salió con el cuchillo entre los dientes y Franca mostró poco compromiso en defensa. La intensidad y agresividad del equipo cordobés fue tal, que el rival solo anotó 8 puntos en la zona pintada en esos primeros 20 minutos.

¡INSTITUTO AVASALLA! ???



?? Gran jugada colectiva del equipo cordobés que terminó en triple de Lugarini.#BCLAmericasEnDSPORTS I #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/NSy7EEqiC8 — DSPORTS (@DSports) December 14, 2024

¿Cuál fue la estrategia? Presión agobiante sobre el base Georginho De Paula a partir de la marca pegajosa de Leandro Vildoza y una doblaje (dos jugadores sobre el mismo rival) apenas cruzaba mitad de cancha. Eso obligó al armador a pasar la pelota rápido y desorganizar el planteo ofensivo de Franca, que terminó tomando a tiros incómodos y lejos del canasto.

Otro aspecto interesante de cara al futuro, fue que el plantel albirrojo no sufrió en el aspecto físico, con grandes actuaciones defensivas de Lee Aliya, Bautista Lugarini y Nicola Pomoli, que no sufrieron en ese aspecto como suele ocurrir contra equipos brasileños.

Rafa Hettsheimeir no puede anotar en la pintura. (Foto: Fiba)

De esta manera, Instituto se llevó el primer cuarto por 21 a 18 y el segundo por 20 a 17, dejando a Franca con malos porcentajes de campo (35%) y de triple (37%). Además lo doblegó en la pintura anotando 24 puntos y dominó el contragolpe (9-0). Todo parecía encaminado.



Tras el descanso, se despertó la bestia

Los equipos buenos suelen reaccionar con dureza en los terceros cuartos y este fue el caso de Franca, que salió del vestuario defendiendo un paso más adelante y con una agresividad que no había mostrado en el primer tiempo.

Ese cambio en la disciplina defensiva le permitió correr la cancha por la falta de efectividad de Instituto, que comenzó a sufrir el ritmo y la mano caliente de Didi Louzada.



¡FRANCA SE PONE ADELANTE EN EL MARCADOR! ????



?? Didi lanzó de a tres y puso en ventaja al conjunto brasileño contra Instituto.#BCLAmericasEnDSPORTS I #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/k3M1oj0pTe — DSPORTS (@DSports) December 15, 2024

El ex New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers se hizo cargo de la ofensiva de su equipo marcando 16 puntos en ese tercer período, con 4 triples impresionantes que silenciaron el bullicio del Ángel Sandrín y lograron dar vuelta el resultado.

A pesar de ese golpe casi mortal, "La Gloria" mostró su orgullo y con la vuelta de Nicolás Copello a la cancha, el equipo fue más vertical y empezó a forzar con penetraciones a la pintura, que le dieron resultado para limar una diferencia que llegó a ser de 11 puntos (62-73).

Un final a toda orquesta

Como en aquella definición de la Liga Sudamericana en 2018, el final del juego fue un manojo de nervios y los detalles volvieron a ser determinantes para los brasileños.

El escolta David Jackson se hizo cargo de la pelota y anotó 8 puntos en los últimos minutos, mientras que "La Gloria" apostó por los triples de Copello, que falló los dos lanzamientos (con la chance de empatar) sin siquiera tocar el aro.

La diferencia en la jerarquía individual se notó en ese momento del juego, ya que Instituto sufrió la falta de un goleador nato para hacerse cargo del cierre y por eso Franca logró remontar un partido que parecía cuesta arriba en Alta Córdoba.



La palabra del DT de Instituto, Lucas Victoriano: "Perdimos el rumbo en el tercer cuarto"

"Hubo un momento en el tercero y el cuarto donde perdimos un poco el rumbo, el ritmo y ellos aprovecharon con un Didi descomunal que metió triples que pudieron darle tranquilidad, porque no encontraron mucho su juego, salvo esos tiros que nosotros normalmente intentamos que tomen los rivales", sostuvo a Cadena 3.

Y agregó: "Hoy cancelamos la zona nuestra con un equipo con una talla muy importante, con jugadores que se postean mucho, creo que en eso hicimos un trabajo espectacular y bueno se nos escapó con esos tiros que son de jugadores especiales".

Lucas Victoriano, DT de Instituto. (Foto: Fiba)

Por su parte, al ser consultado por la estrategia de bajar el tamaño del equipo y jugar con cuatro perimetrales y sin un pivote natural, Victoriano explicó que "algunas veces yo buscaba eso pero en otras respondía porque ellos bajaban el equipo".

"No hicieron daño en el segundo cuarto bajando el equipo, entonces no quería que suceda y alguna vez le respondía un movimiento de él; así que en el segundo tiempo no lo usó a Rafa (Hettsheimeir) que es un jugador pesado que puede hacernos daño en la zona y yo no lo usé a (Roberto) Acuña", puntualizó.

"Hemos intentado jugar con nuestras armas, me ha gustado mucho, me ha gustado la cancha como estaba, los hinchas, creo que es algo súper positivo en todo sentido menos en el resultado", cerró.

Cómo sigue Instituto en la Champions



"La Gloria" volverá a jugar por el Grupo D de la Basketball Champions League este lunes, desde las 22.10, ante Leones de Quilpué, de Chile en el estadio Ángel Sandrín. Tras la derrota de esta noche, deberá ganar para no quedar último en la tabla.



Informe de Ignacio García Iturriza.