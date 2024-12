Didi Louzada, el ex NBA que se lució ante Instituto: "Me gusta jugar en Córdoba"

FOTO: Didi Louzada, el ex NBA que se lució ante Instituto: "Me gusta jugar aquí"

Didi Louzada ya es un conocedor del barrio de Alta Córdoba. En el 2018, cuando tenía tan solo 18 años, fue campeón de la Liga Sudamericana en el Ángel Sandrín derrotando a Instituto en la final. Era el primer paso de un joven talento brasileño.

Seis años después, Didi volvió a jugar en Córdoba y este sábado por la noche fue la figura del triunfo de Franca ante "La Gloria" en el inicio de la Basketball Champions League Américas. Fue autor de 24 puntos y la llave del equipo brasileño para llevarse una victoria valiosa en el debut del torneo continental más importante.



"Tengo muy buenos recuerdos de 2018, cuando gané la Liga Sudamérica y es bueno estar aquí, es bueno ver a Instituto jugando de nuevo a un nivel muy alto. Y me gusta, me gusta jugar aquí, todos me conocen, así que siempre es bueno demostrar que puedo ser importante", sostuvo el alero brasileño en una charla con Cadena 3.

A su vez, destacó el cambio de mentalidad del equipo en el segundo tiempo: "La comunicación fue mejor en la segunda mitad del juego, me empecé a sentir más confiado y tuve mi momento en el tercer cuarto. Agradezco a mis compañeros que me ayudaron mucho en ambos costados para encontrar el ritmo".



¡FRANCA SE PONE ADELANTE EN EL MARCADOR! ????



?? Didi lanzó de a tres y puso en ventaja al conjunto brasileño contra Instituto.#BCLAmericasEnDSPORTS I #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/k3M1oj0pTe — DSPORTS (@DSports) December 15, 2024

Su paso por la NBA y cuál fue el jugador que más le sorprendió



Un año después de ganar la Liga Sudamericana con Franca, Louzada fue elegido en la 35° posición del Draft de la NBA de 2019 por los Atlanta Hawks, pero recién llegaría a la mejor liga del mundo en el 2021 para vestir la camiseta de los New Orleans Pelicans. En el medio jugó en la liga australiana y debutó en la selección brasileña donde disputó el Mundial de 2019 y los Juegos Olímpicos de París 2024 (séptima posición).



Sin embargo su paso por New Orleans Pelicans no fue del todo bueno, ya que en el inicio de la temporada fue suspendido 25 partidos por no pasar un control antidoping, que le detectó dos sustancias prohibidas (rostanolona y testosterona).



Finalmente solo disputó 5 partidos en la franquicia y fue traspasado a los Portland Trail Blazers en febrero de 2022, siendo compañero de Damian Lillard. Allí tampoco tampoco pudo afianzarse en el primer equipo y disputó 7 juegos con un promedio de 5 puntos, 2.1 rebotes, 45% en triples y 0.6 asistencias en 15 minutos.



"La NBA me cambió un poco mi pace, porque allí aprendes cómo atacar, cómo defender y cambias tu ritmo rápido. Tuve muy buenos entrenadores allí. Y cada vez que estoy en época de pretemporada voy a Estados Unidos para entrenar y estar encima de ellos", explicó.

Didi Louzada y Luka Doncic. (NBA).

A la hora de elegir el jugador que más le sorprendió enfrentar no tuvo dudas: Kevin Durant. "Es un jugador de alto nivel y es increíble ver cómo juega", afirmó y reveló que este año en los JJ.OO de París 2024 "tuve un gran momento de conversación con él en el campo. Cambiamos algunas palabras. Es un gran tipo y esa es una anécdota que nunca olvidaré".

Kevin Durant es observado por Didi Louzada y Anthony Davis.

Tras ese paso sin mucha suerte por la NBA, Didi fue bajado a la liga de desarrollo (G-League) con los Cleveland Charge y en 2023 decidió volver a Brasil para reencontrarse con su juego. Primero en Flamengo y ahora en el equipo donde debutó, el Sesi Franca.

"Sé que tengo mucho que hacer, pero estoy trabajando para volver a la NBA. Es mi sueño en este momento", cerró.

Entrevista de Ignacio García Iturriza.