Colapinto se divirtió en Bakú con una divertida clase de cocina junto a Gasly

Franco Colapinto llegó a Bakú para participar en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el año anterior sumó sus primeros puntos con Williams.

Este año, el piloto argentino compite con Alpine y genera gran expectativa entre los aficionados. En el paddock, durante el Media Day, Colapinto mostró su lado más divertido al participar en una clase de cocina junto a su compañero Pierre Gasly.

Junto a su compañero francés, los pilotos debían preparar kebab, un plato típico del Medio Oriente que consiste en carne asada servida con especias y pan.

JAJAJAJAAJAJAJA el video que subió la F1 a Instagram



Gasly: “Cocinando”

Colapinto: “Causando caos” pic.twitter.com/gkPJw5Aaft — Tino (@TinoCLeclerc) September 18, 2025

El video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 mostró que Gasly asumió la mayor parte del trabajo en la cocina, mientras que Colapinto se dedicó a hacer bromas.

La Fórmula 1 comentó sobre la situación: "Pierre Gasly: cocinando y Franco Colapinto: causando caos".

A pesar de las bromas, Colapinto también se involucró seriamente en la preparación del kebab. En un video publicado por ESPN, se lo vio recordándole a Gasly varias veces que le faltaba sal a su preparación. Además, le preguntó si conocía las empanadas argentinas y si le gustaban, ya que el plato les recordaba a las empanadas típicas de su país.

Cuando llegó su turno para estirar la masa, Colapinto expresó: "Es un peligro esto". El pilarense decidió innovar y crear su propia versión del kebab al colocar otro bollo de masa encima antes de cocinarlo.

El viernes 19 de septiembre se llevará a cabo la Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán a las 5:30 (hora argentina), seguida por la Práctica 2 a las 9:00. La Práctica 3 tendrá lugar el sábado 20 a las 5:30 y la clasificación a las 9:00. La carrera se correrá el domingo 21 a partir de las 8:00.