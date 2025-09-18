En vivo

Cadena 3 en la F1

Colapinto se divirtió en Bakú con una divertida clase de cocina junto a Gasly

El piloto argentino participó en un divertido video donde bromeó con su compañero mientras preparaban kebab.

18/09/2025 | 17:50Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto se divierte antes de correr. (Captura)

Franco Colapinto llegó a Bakú para participar en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el año anterior sumó sus primeros puntos con Williams.

Este año, el piloto argentino compite con Alpine y genera gran expectativa entre los aficionados. En el paddock, durante el Media Day, Colapinto mostró su lado más divertido al participar en una clase de cocina junto a su compañero Pierre Gasly.

Junto a su compañero francés, los pilotos debían preparar kebab, un plato típico del Medio Oriente que consiste en carne asada servida con especias y pan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 mostró que Gasly asumió la mayor parte del trabajo en la cocina, mientras que Colapinto se dedicó a hacer bromas.

La Fórmula 1 comentó sobre la situación: "Pierre Gasly: cocinando y Franco Colapinto: causando caos".

A pesar de las bromas, Colapinto también se involucró seriamente en la preparación del kebab. En un video publicado por ESPN, se lo vio recordándole a Gasly varias veces que le faltaba sal a su preparación. Además, le preguntó si conocía las empanadas argentinas y si le gustaban, ya que el plato les recordaba a las empanadas típicas de su país.

Cuando llegó su turno para estirar la masa, Colapinto expresó: "Es un peligro esto". El pilarense decidió innovar y crear su propia versión del kebab al colocar otro bollo de masa encima antes de cocinarlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El viernes 19 de septiembre se llevará a cabo la Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán a las 5:30 (hora argentina), seguida por la Práctica 2 a las 9:00. La Práctica 3 tendrá lugar el sábado 20 a las 5:30 y la clasificación a las 9:00. La carrera se correrá el domingo 21 a partir de las 8:00.

Lectura rápida

¿Quién llegó a Bakú para participar en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Franco Colapinto llegó a Bakú para participar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Con qué equipo compite Colapinto este año?
Colapinto compite con Alpine este año.

¿Qué plato prepararon Colapinto y Gasly?
Prepararon kebab, un plato típico del Medio Oriente.

¿Cuándo se llevará a cabo la Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán?
La Práctica 1 se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 5:30 (hora argentina).

¿Qué comentario hizo la Fórmula 1 sobre Colapinto y Gasly?
La Fórmula 1 comentó: "Pierre Gasly: cocinando y Franco Colapinto: causando caos".

