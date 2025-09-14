En vivo

Deportes

Valentín Perrone terminó sexto en el Gran Premio de San Marino del Moto3

El piloto de KTM Racing perdió posiciones en las últimas vueltas.

14/09/2025 | 11:43Redacción Cadena 3

FOTO: Valentin Perrone culminó sexto en el Gran Premio de San Marino.

El piloto argentino de KTM Racing, Valentín Perrone, este domingo finalizó sexto en el Gran Premio de San Marino del Campeonato del Mundo de Moto3.

Este domingo en el circuito de Misano en la región italiana de Emilia-Romaña, se disputó la decimosexta fecha del Campeonato del Mundo de Moto 3. El español José Antonio Rueda se quedó con el Gran Premio y dio un paso importante hacia el título mientras que el argentino Perrone culminó en sexto lugar.

El nacionalizado argentino oriundo de la ciudad española de Barcelona había conseguido la pole position en la clasificación del sábado y, este domingo, no pudo meterse en el podio de una carrera donde, tras estar en la disputa de los primeros tres lugares en las cinco vueltas iniciales, el español David Muñoz le golpeó la rueda trasera en el intento de superarlo y Perrone cayó al séptimo puesto.

Sin embargo, el argentino de 17 años se repuso del incidente con Muñoz y empezó a recuperar posiciones con suma agilidad, llegando al cuarto lugar donde inició un mano a mano con el español Máximo Quiles, al que terminó superando en la vuelta 13.

Perrone llegó a liderar la carrera en la vuelta 17 de 20, dejando atrás al australiano Joel Kelso y al español Rueda, pero perdió lugares en el final del giro. Ya sobre el final, el argentino fue por todo y estuvo a punto de tocarle la rueda al español pero, para evitarlo, tuvo que levantar su moto y se terminó yendo afuera, finalizando su participación en el Gran Premio de San Marino.

Tras este sexto lugar, el argentino analizó: “Hicimos una carrera muy buena, con batallas increíbles con Rueda, quien tenía un ritmo increíble. En la quinta vuelta, Muñoz me tocó, perdí muchas posiciones y tuve que darlo todo para volver a los primeros puestos. Sin embargo, en la última vuelta, intenté abrir un poco la trazada, pero no pude frenar la moto con el rebufo, me fui largo, casi me caigo y perdí muchas posiciones”.

“Podemos estar contentos con nuestro ritmo; fue increíble. Tenemos que seguir trabajando, mantenernos fuertes para las próximas carreras, y estoy seguro de que nuestra primera victoria llegará pronto” concluyó.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que compitió en el Gran Premio de San Marino? El piloto argentino es Valentín Perrone.

¿Dónde se llevó a cabo el Gran Premio de San Marino? En el circuito de Misano, en la región italiana de Emilia-Romaña.

¿Qué posición finalizó Valentín Perrone? Valentín Perrone finalizó en la sexta posición.

¿Qué incidente tuvo Perrone durante la carrera? Tuvo un contacto con el español David Muñoz, lo que lo hizo caer al séptimo puesto.

¿Cómo calificó Perrone su desempeño en la carrera? Calificó la carrera como muy buena y el ritmo como increíble.

[Fuente: Noticias Argentinas]

